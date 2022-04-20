People with COVID can eliminate viruses in their feces for up to seven months after diagnosis

Поки тести на носові або горлові все ще покладаються на отримання розряду COVID-19, дослідження можуть показати, що це не такий мудрий момент.

Дослідження вчених зі Стенфордської медицини Каліфорнійського університету, США, показало, що інфіковані люди можуть усунути вірусний генетичний матеріал у своєму калі протягом семи місяців після встановлення діагнозу. Ті, хто це робить, часто страждають від постійних шлунково-кишкових симптомів, таких як нудота, блювота та біль у животі. Дослідження, яке щойно було опубліковане в спеціалізованому журналі Cell , першим оцінює наявність вірусної РНК у зразках фекалій особин з COVID-19 від легкого та середнього ступеня, які збираються в декількох точках після того, як вони захворіли. Цедодає до зростаючих доказів того, що вірус SARS-CoV-2 активно заражає кишечник.

«Висновки не означають, що існує фекально-оральна передача вірусу, який викликає COVID-19», - попереджають дослідники у своєму звіті. Але результати виділяють можливий вірусний резервуар, який може частково пояснити загадкове сузір'я симптомів, які впливають на меншість пацієнтів COVID-19 протягом місяців після їх первинного зараження.

«Ніхто насправді не знає, що викликає тривалий COVID», - пояснив Амі Бхатт, доцент медицини та генетики суб'єкта господарювання, відповідального за дослідження. Аленаша робота показує, що ГРВІ-CoV-2 може ховатися в кишечнику місяцями. Можливо, тривалий COVID і широкий спектр симптомів, які він викликає, обумовлений реакцією імунної системи на вірусні білки в прихованих водоймах по всьому організму. Наприклад, люди з переважно шлунково-кишковими симптомами можуть мати стійку вірусну інфекцію в кишечнику. Інші з психічною плутаниною, яку зазвичай називають «психічним туманом», можуть мати стійку інфекцію у своїй нервовій системі», - припустив Бхатт.

“Los hallazgos no implican que haya una transmisión fecal a oral del virus que causa la COVID-19″, advierten los investigadores en su informe CAROL YEPES | Getty Images

Цей фахівець, який досліджує, як мікробіом, величезний всесвіт бактерій, що вирівнює оболонку нашого кишечника, впливає на здоров'я людини, прагне вивчити, чи впливає бактеріальний «слід кишки» людини, якщо вірус усувається, і в такому випадку, як і як довго. Воната її колеги продовжують вивчення вірусного поширення в зразках калу в рамках Ініціативи відновлення США, яку спонсорує Національний інститут охорони здоров'я США.

Дослідницька група скористалася початковим клінічним випробуванням, розпочатим у травні 2020 року, щодо одного можливого лікування: інтерферону лямбда для легкої інфекції COVID-19. Учасникидослідження контролювалися для моніторингу еволюції їх симптомів та ступеня та місця виведення вірусу. Фекальнізразки були зібрані у учасників в конкретні часові моменти.

Дослідники скористалися інтерфероном лямбда-випробуванням, оскільки учасники були менш хворі, ніж госпіталізовані пацієнти, які були в центрі уваги багатьох інших досліджень на той час. Вони хотіли стежити за тим, що відбувається у більшості пацієнтів, тих, хто має легку хворобу.

Бхатт та його колеги проаналізували зразки 113 людей у різних точках після зараження. Вони виявили, що близько половини з легкими та помірними випадками COVID-19 виводили вірусний генетичний матеріал у їх калі через тиждень після позитивного тестування на вірус SARS-CoV-2.

Близько13% людей все ще очищували вірусну РНК через чотири місяці, після очищення вірусу з дихальних шляхів, і майже 4% мали вірусну РНК у фекаліях через сім місяців після первинної інфекції. Усуненнястільця також співвідносилося з триваючими шлунково-кишковими симптомами вірусу, включаючи нудоту, блювоту та біль у животі.

Alrededor del 13 % de las personas seguían eliminando el ARN viral cuatro meses después, después de haber eliminado el virus de sus vías respiratorias, y casi el 4 % tenía ARN viral en las heces siete meses después de la infección inicial Catherine Falls Commercial | Getty Images

«Незрозуміло, чому деякі заражені люди мають шлунково-кишкові симптоми», - запропонував Бхатт. Але відомо, що інші коронавіруси заражають кишечник тварин, тому ідея про триваючу інфекцію не є необгрунтованою».

Вчені не змогли виділити достатню кількість РНК, щоб визначити, який вірусний варіант інфіковані учасники, або остаточно продемонструвати, що зразки, виділені від будь-якої особи на ранніх та пізніх часових точках, були з одного і того ж штаму. Алеоскільки зразки були зібрані відносно рано в умовах пандемії, повторне зараження другим штамом або варіантом під час дослідження було, ймовірно, малоймовірним, вважають фахівці. Результати мають наслідки для спостереження за стічними водами, яке вчені та уряди використовують для виявлення підрахунку випадків COVID-19 у містах та округах по всій країні. «Ми чітко бачимо великі та зростаючі обсяги субваріанта Omicron BA.2 у стічних водпо всій країні», - повідомив Бхатт з посиланням на Сполучені Штати. У той же час з'явилися повідомлення про те, що «Омікрон» частіше викликає шлунково-кишкові симптоми.

Такчи дійсно це збільшення стічних вод пропорційно кількості заражених людей? Або більше людей довше усувають вірус у своїх калі? Розуміннядинаміки вірусної інфекції та поширення має вирішальне значення для планування. Важко інтерпретувати моніторинг стічних вод, якщо ми не розуміємо біології, яка визначає, хто розливає, коли і скільки. На початку пандемії багато лікарів вирішили, що ГРВІ-CoV-2 не заражає кишечник, і це небезпечно для нашого розуміння», - резюмував він.

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