Пако де Анда порівняв Кордову з Педрі, і саме так вони постукали його в мережі

Коментатор ESPN викликав суперечки, стверджуючи, що Кордова краща за Педрі (Відео: Twitter/ @chalitacasar)

Нещодавно спортивний коментатор Пако де Анда знявся у суперечливих дебатах для мексиканських футбольних фанатів, оскільки він заявив, що Себастьян Кордова мав кращі навички збирати постріли по воротах, ніж Педро Гонсалес, більш відомий як Педрі .

Його коментар не був добре сприйнятий громадськістю, тому його виступ у соціальних мережах швидко став вірусним, а різні користувачі Twitter знущалися з аналізу Пако де Анди. Вони назвали аналітика ESPN «смішним» і знехтували його кар'єру в спортивній журналістиці.

Дискусія відбулася під час трансляції програми Futbol PicanteESPNпісля того, як Тигрес переміг Толука 3-0 у 14-му матчі Ліги МХ. Тема Кордови сяяла на програмному столі через гол, який він забив поза коробки, і це допомогло котам перемогти.

Ось чому про якість американської молодіжної команди почали говорити з тих пір, як він прибув до клубу UANL (Автономний університет Нуево-Леона); незважаючи на те, що він не мав великої активності протягом усього чемпіонату, для Пако де Анда Кордова він кращий шутер за межами району, ніж Барселона гравець.

У першу чергу він нагадав, що було сказано під час Олімпійських ігор у Токіо 2020, де Франциско Себастьяна порівнювали з іспанцем: «Педрі порівнювали з Кордовою на Олімпійських іграх, і я сказав: «Кордова не просить Педрі» на Олімпійських іграх».

Тому було запропоновано зазначити, що національна збірна також вище спортивних здібностей футболіста Барса. Про це йдеться в програмі ESPN :

Цей момент не був добре сприйнятий різними секторами вболівальників, тому вони побігли проти спортивного аналітика.

«Як ви збираєтеся порівнювати Кордову з Педрі? ПРОСТОСМІШНО!» «Можливо, вони продовжують порівняння між Педрі та Кордовою просто для продажу, але повинні бути більш гідні способи заробити хліб», і «у Мексиці є спортивні журналісти, які кажуть, що мексиканець кращий за іспанський. І що Кордова ледве має 1 гол у цьому турнірі, якби у мене було 4, вони вже порівнюють його з Mbappe», - це деякі коментарі, які перейшли вірусними в мережах.

Навіть деякі спортивні аналітики також поставили під сумнів заяву Пако де Анда. Одним з них був Фернандо Шварц з Fox Sports , який іронізував коментар і відповів наступним повідомленням: «Кордова як Педрі. Чікоте, як Cr7. А який смак вашого молочного коктейлю? »

ХуанПабло Фернандес, син емблематичного Хосе Рамона Фернандеса, також приєднався до дискусії, і в публікації він підвів підсумки того, чого домігся іспанський півзахисник з Барселоною та що робить Кордова в Liga MX.

«Це футбольна блюзнірство, Педрі сьогодні топ-10 у світі, він був MVP останнього Євро, він грає у другій кращій лізі на планеті, він є безперечним стартером Барселони і влада, як Іспанія, хлопець - тріщина. Кордова- банкір у Liga MX», - написав він у своєму підтвердженому обліковому записі.

Поки що номери Кордови з Тигресом відображають його відсутність у старті одинадцяти Піоджо Еррери, оскільки він зіграв лише чотири ігри як стартер, а в семи іграх він змінився. З тих пір, як турнір почав до теперішнього часу, було зафіксовано лише один бал, що викликало всю дискусію на ESPN.

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