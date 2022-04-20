Ніколи більше не суддя зловживає своїми функціями проти жінок і дітей

ФідельГальєгос Фігероа - районний суддя Оахаки, який має федеральну компетенцію для врегулювання питань. Згідно з Кодексом етики суддів, приєднаним до Федеральної судової влади, жодна особиста пристрасть не повинна впливати на дії чи визначення, які вони мають в межах своїх повноважень. Набагато менше, якщо посадова особа допустимо використовувати свою ієрархію через місцеві суди або контакти, щоб вплинути на рішення, які інші судді приймають з питання, в якому вони беруть участь.

Було б справжньою ганьбою підтвердити, що, як вижив у вікаріному насильстві та колишній партнер районного судді, Лювія Альтамірано, звинуватив, що є член судової влади, який використовує її електроінструменти, щоб відокремити свого молодшого сина від матері.

У контексті пандемії COVID-19, зокрема, 19 квітня 2020 року, Лювія зазнала фізичних та сексуальних нападів з боку тодішнього чоловіка Фіделя Гальєгоса Фігероа; однак вона вимагала допомоги від муніципальної поліції, щоб мати можливість покинути подружній дім та втекти.

Другого окружного судді також звинувачують у насильницьких діях проти молодої Лювії Альтамірано, яка повідомила, що переживає бурхливі стосунки з різними типами агресій. Однак сьогодні ваша дитина знаходиться в групі високого ризику. Під час пандемії дитина була відокремлена від матері і прихована, не маючи змоги побачити його навіть одного разу. Сімейні суперечки перед місцевими судами мали злети і падіння, серед яких, з одного боку, вона змогла спостерігати візити, поки батько просив відкликати батьківський авторитет матері і не дати їй назавжди побачити сина.

Luvia Altamirano ya expuso su caso al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar (Foto: Twitter/SCJN)

Пару тижнів тому Лювія Альтамірано направила листа головному міністру Верховного суду ООН Артуро Залдівару з проханням про його втручання. Сподіваємось, ці листи зможуть досягти вашого розуміння, щоб переглянути через Раду судової влади дії судді Фіделя Гальєгоса.

Як вижила мати вікарного насильства, та, в якій батьки використовують своїх дітей як інструмент заподіяння шкоди, висловила стурбованість тим, що обидві місцеві органи влади, тобто Верховний суд штату Оахака та Генеральна прокуратура ; і федеральні органи влади, окружні та Колегіальні суди тринадцятої округи внесли свій внесок у свій план, щоб відокремити її від свого молодшого сина 5 років юридичними хитрощами, помилковими фактами та наміром маніпулювати справедливістю в питанні зручності.

Якщо ви прийшли до цієї частини тексту і думаєте про те, чому Лювія не сприяла ампаро, знайте, що вона це зробила. Чи знаєте ви, хто може нести відповідальність за ваше рішення перед двома суддями з Оахаки, які перебувають у небезпеці на вашому становищі? Ніхто інший, як Фідель Гальєгос, другий районний суддя, як суддя гарантій. Той самий Фідель Гальєгос Фігероа, який закликав місцевого судді Джоану Васконселос Санчес стати магістратом. Той самий, який легалізував викрадення молодшого сина Лювії. Жодна жертва не повинна відчувати себе безпорадною перед обличчям такого типу подій, які, хоча і виняткові для всесвіту претендентів на справедливість, вони не можуть собі дозволити.

Синові Лювії було 3 роки, коли його викрали. 12 листопада 2021 року сімейний суддя Джоана Васконселос з обманом та загрозами, звинуваченими Лювією, фізично відокремила її від свого молодого сина, стверджуючи, що оскільки хлопчик не хотів бути з батьком, психолог буде стримувати його. Насправді сталося те, що суддя Джоанна змінила опіку на спільну опіку, віддавши батькові дитини право залишатися з ним і тонко налаштувавши процедуру втрати батьківських повноважень проти Лювії, і тоді він є.

Суддя не тільки неетично використовувати свій кабінет для визначення особистих питань, в яких необхідно третій стороні поза ситуацією, щоб зробити визначення. Також незаконно та аморально, щоб апарат правосуддя перестав бути ефективним, оскільки стикається з асиметричними відносинами, де гендерна перспектива стає неіснуючою, оскільки вона знаходиться перед партією з більшою економічною та політичною владою. Ось чому я вважаю важливим стверджувати принципи етики в судовій системі та здійснити імператив правосуддя, який пропагував президент Андрес Мануель Лопес Обрадор: «Поза законом нічого; понад закон ніхто».

La violencia vicaria es aquella en la que los padres utilizan a los hijos como herramienta para dañar (Europa Press) Europa Press

Не може бути суддів з привілеєм пристосувати закон до їх розміру, якщо є несправедливості, вікаріозне насильство, діти та жінки, які страждають безкарністю. Малюк буде день народження 31 серпня, і заради всіх, я сподіваюся, що він зможе вільно святкувати зі своєю опікуном протягом усього життя: матір'ю.

Ми вже говорили про «Вікаріозне насильство», саме насильство чиниться на дітей з єдиною метою заподіяти біль матері, це найжорстокіший вираз гендерного насильства«якщо чоловік тебе вбиває, ти вже не там, щоб страждати, але переживає спалах дочок і сини надзвичайно болючі, жорстокі і нелюдські».

Вікаріозненасильство має співучасть суспільства, яке постійно ставить під сумнів жінок, яке ставить під сумнів їхні слова та материнство, але суспільство не є єдиним співучасником цього насильства, а також система, яка дозволила жінкам здійснювати інституційне насильство за згодою влади. Одним із прикладів цього насильства є Еліза Селіс, співзасновник Національного фронту проти вікарічного насильства та представник держави Халіско, однієї з держав з найвищим рівнем корупції в країні. Її життя судять більше двох років та 8 місяців, коли батько своїх дітей не поверне їх у свої будинки після цього, щоб провести період літніх канікул 2019 року відповідно до угоди, підписаної та ратифікованої сімейним суддею в штаті Халіско, де вона спочатку мала опіку її двоє дітей, замість того, щоб повертати дітей, як домовилися в цій угоді, вона повідомляє її, що в іншому сімейному суді надав тимчасову опіку над неповнолітніми батькові всього за три дні і не представляючи жодного доказу перебування у відпустці, як зізнається власними дітьми батько. Еліза відновлює опіку над двома дітьми всього за 5 тижнів у колегіальному суді, який зобов'язав повернути неповнолітніх протягом 48 годин з вересня 2019 року.

Еліза Селіс не тільки не відновила своїх неповнолітніх, але на сьогоднішній день їй довелося зіткнутися з інституційним насильством, яке було нераціонально скоєно проти неї, вона оскаржила понад 40 справ у федеральній судовій системі та понад 16 у судовій системі держави, її життя переслідується, я зіткнувся з кримінальними розгляд проти неї завдяки незліченним помилковим скаргам його колишнього партнера, його помилково звинувачують у насильстві, наркотики власного сина, порушення довіри, погрози, шахрайство серед багатьох інших скарг, під притулком та абсолютною змовою влади з єдиною метою відмови від законних провадження та відмова від опіки над двома синами, де на сьогоднішній день вона виграла понад 23 страти на користь Елізи в різних колегіальних судах, які ратифікують як її опіку, так і негайне повернення неповнолітніх.

В даний час вони проводять реституцію своїх неповнолітніх відповідно до трьох ампаросів, які повинні повернути неповнолітніх протягом 48 годин. Більш того, судді як загальної, так і федеральної юрисдикції продовжують дозволяти викраденому батькові у вже шести провадженнях намагатися повернути своїх дітей в останні тижні, де батько не виконав того, що було наказано, незважаючи на те, що різні колегіальні суди визначили що існує відповідальність та можливе кримінальне та майнове покарання для суддів, які не виконали остаточного призупинення, наказуючи повернення неповнолітніх Еліс Еліс за ці два роки та вісім місяців.

Співучасть між владою та батьком, що викрадає, була постійною у провадженні Елізи Селіс, де економічна нерівність сторін цього судового процесу була переважною, щоб неповнолітні продовжували піклуватися про викрадаючого батька з притулком тих самих суддів, батько неповнолітніх є спадкоємцем одного з найвідоміших будинків текіли у світі, де його економічна сила була ключовим елементом у забезпеченні того, що в невдалі й сумно сексистській системі правосуддя інституційне насильство зараз здійснюється з повною суворістю закону.

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