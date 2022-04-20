Некакса проти Тигреса: меми, залишені поразкою Піоджо Еррери

LigaMX Matchday 15 здивувала мексиканських футбольних фанатів, оскількиклубу Necaxa вдалося перемогтиТигрес зрахунком 2-0 . З перших хвилин матчу Райос домінував більшу частину матчу , тому врешті-решт вони здобули перемогу, яка отримала їх у боротьбу за місце в репехажі турніру.

Завдяки тому, як він виграв і переміг, хто був лідером турнірної таблиці, різні вболівальники висміювали ситуацію, яку пережив клуб Мігеля Еррери, оскільки не перший раз він програв важливий матч за перше місце в турнірній таблиці.

Перше, про що вони сміялися, це те, що перемога Хайме Лозано «витягнула» їх з вершини свинцю, тому що з першими результатами дати 14 Пачука досягла 35 балів , тоді як регомонтани залишилися 32 через їх поразку.

Щеодним фактором, який вони взяли, щоб знущатися з Тигреса, - це лінійка , з якою він вийшов грати, оскільки в попередні дні Піоджо Еррера прийняв, що зробить обертання в лінійці. Серед змін, які він зробив, він намагався мати Себастьяна Кордова та Дієго Рейєса стартером, саме тому шанувальники регіонів засмутилися.

Коли минули хвилини, і вони побачили, що клуб не може оговтатися від двох голів, які випали в першому таймі, котячий фанат засмутився і попросив поговорити з Пйохо Еррера через рішення, які він прийняв для цього матчу.

Некаксасниться до відбиття після побиття Тигреса

Уругвайський Родріго Агірре та Алонсо Ескобоза забили два голи в першому таймі, а Некакса здивував 2:0 Тигра, який побачив смугу з п'яти перемог поспіль зламаною і впала з вершини турніру «Клаусура» в Мексиці, 2:0.

Агірре очолив місцевих жителів за сім хвилин, і Ескобоза поширив провідну роль на 24 для Райос, на чолі з Хайме Лозано.

(Foto: Twitter/@XaviSol)

(Foto: Twitter/@Aguseperez)

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(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

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