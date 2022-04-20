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Середа 20 Квітень 2022
Україна

Некакса проти Тигреса: меми, залишені поразкою Піоджо Еррери

Регіональна команда втратила лідерство в загальному турнірному заліку, тому їхні вболівальники та різні фанати Ліги MX знущалися над тим, що відчували на корті Агуаскальєнтес

Newsroom Infobae

20 Квітень 2022

LigaMX Matchday 15 здивувала мексиканських футбольних фанатів, оскількиклубу Necaxa вдалося перемогтиТигрес зрахунком 2-0 . З перших хвилин матчу Райос домінував більшу частину матчу , тому врешті-решт вони здобули перемогу, яка отримала їх у боротьбу за місце в репехажі турніру.

Завдяки тому, як він виграв і переміг, хто був лідером турнірної таблиці, різні вболівальники висміювали ситуацію, яку пережив клуб Мігеля Еррери, оскільки не перший раз він програв важливий матч за перше місце в турнірній таблиці.

Перше, про що вони сміялися, це те, що перемога Хайме Лозано «витягнула» їх з вершини свинцю, тому що з першими результатами дати 14 Пачука досягла 35 балів , тоді як регомонтани залишилися 32 через їх поразку.

Щеодним фактором, який вони взяли, щоб знущатися з Тигреса, - це лінійка , з якою він вийшов грати, оскільки в попередні дні Піоджо Еррера прийняв, що зробить обертання в лінійці. Серед змін, які він зробив, він намагався мати Себастьяна Кордова та Дієго Рейєса стартером, саме тому шанувальники регіонів засмутилися.

Коли минули хвилини, і вони побачили, що клуб не може оговтатися від двох голів, які випали в першому таймі, котячий фанат засмутився і попросив поговорити з Пйохо Еррера через рішення, які він прийняв для цього матчу.

Некаксасниться до відбиття після побиття Тигреса

Уругвайський Родріго Агірре та Алонсо Ескобоза забили два голи в першому таймі, а Некакса здивував 2:0 Тигра, який побачив смугу з п'яти перемог поспіль зламаною і впала з вершини турніру «Клаусура» в Мексиці, 2:0.

Агірре очолив місцевих жителів за сім хвилин, і Ескобоза поширив провідну роль на 24 для Райос, на чолі з Хайме Лозано.

(Foto: Twitter/@XaviSol)
(Foto: Twitter/@XaviSol)
(Foto: Twitter/@Aguseperez)
(Foto: Twitter/@Aguseperez)
(Foto: Twitter)
(Foto: Twitter)
(Foto: Twitter)
(Foto: Twitter)
(Foto: Twitter)
(Foto: Twitter)
(Foto: Twitter)
(Foto: Twitter)

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