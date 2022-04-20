Мати виявила, що її двох дітей крадуть і публічно доганили їх у Букараманзі

Розчарування та гнів матері Сантандереї стали вірусними в соціальних мережах, після того, як кілька людей зафіксували жінку, коли вона виявила своїх дітей, що вчиняють злочини в місті Букараманга. Хоча юнаки були озброєні ножем і вселяли в громаду страх, коли перед ними була мати мати, вимагаючи своїх дій, вони могли лише сидіти на землі і мовчати.

«Чекайте, коли ми повернемося додому», - сказала жінка і громада аплодували їй лаяти молодим людям , які, мабуть, хвилинами раніше супроводжували інші злочинці на вулицях міста. На відео видно, що, крім того, кілька офіцерів оточують дітей жінки, і один з них пояснює матері, що вони робили.

Мати неодноразово била їх і ставила під сумнів, що вони роблять, вона також лаяла старшу за те, що принесла наймолодшого до того, що виглядає як центральний парк столиці департаменту Сантандера. «Ви думаєте, що тут дуже приємно бачити... так, напевно агенти зловили їх і сказали їм, що їм було неправильно грати», - крикнула жінка, не зараховуючи пояснень одного з її дітей, який сказав їй, що вони грають у футбол.

У той час один з офіцерів підійшов до жінки і вказав, що у неї є докази того, що її діти грають не в ігри, а планують пограбування. «Ні, вони не грали. Воникрали в комбо, ще троє були з ними, у мене є відео, і я можу їм це показати», - сказав офіцер сердитій матері, яка допитала хлопців, чий ніж вони носили.

На щастя, патрульним вдалося запобігти вчиненню злочину молодим людям, але вони знайшли ніж; зі свого боку мати підкреслила, що працює і не знає, чим займаються її діти в той час.

Мама знайшла сина, який вчиняє злочини в Букараманзі

Вірусним відео поділився в мережах Хуан Карлос Карденас, нинішній мер Букараманги, який підкреслив роль матері у догані своїм дітям за те, що вони робили. «Завдяки матері, яка доганляє і лає своїх дітей, дізнавшись, що вони, мабуть, збираються вчинити злочин і були заарештовані поліцією», - написав місцевий президент у публікації у Facebook.

Президент наполягав на тому, що сподівається, що «тяга вух» від матері спрацювало, щоб молоді люди зосереджувалися більше на навчанні, ніж на злочинності. Відомо, що поки що молодь лише попереджала влада про те, наскільки небезпечно для них грабувати в місті, так само вважалося, що публічне лаяння, дане їхматір'ю, є достатнім «покаранням».

У коментарях видання люди також аплодують поведінці матері публічною доганою молоді. «Відмінна мама, ось як ми повинні розмовляти з дітьми важко і безперешкодно, щоб вони навчилися бути хорошими людьми, корисними для суспільства»; «Це потрібно зробити... якби ми знали, як виправити сьогодні дитину, нам не довелося б карати чоловіка завтрашнього дня... важко з цими неслухняними дітьми», деякі нетизани сказали.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: