Міці розповів про своє відчуження з Веронікою Кастро і надіслав їй повідомлення: «Я не злодій»

Однією з найбільш впізнаваних дружніх стосунків у мексиканському мистецтві у 1980-х та 90-х роках була створена Веронікою Кастро, покійним візажистом Альфредо Паласіосом та модельєром Міті, який є творцем емблематичних суконь, які актриса носила протягом усієї своєї кар'єри.

Міці почав свою кар'єру в зовсім юному віці, створюючи костюми для ведетки і трансвестита імітатора Френсіс, який пізніше пов'язував його з Сашею Чорногорією, з тих пір кутюр'є почав виділятися посередині, встигаючи створювати одягдля численних актрис і співаків, таких як Росіо Дуркал, Марібель Гвардія, Талія, Лупіта Д'Алессіо та Марія Фелікс, однак, з Веронікою Кастро жили особливим підходомі підтримували дружні стосунки протягом десятиліть.

Разомз Альфредо Паласіосом Хорхе Гарсія Карденас, справжнє ім'я Міці, закріпив міцну дружбу з Веронікою Кастро, яка незабаром стала видатним господарем, і саме на її шоу Ніч Ніч вона найняла Міці як костюмера, який своїм талантом зумів виділитися на екрані.

Mitzy y Alfredo Palacios junto a Verónica conformaron una gran amistad hasta que la actriz la terminó (Foto: Instagram@saludybellezaap/@mitzyofficial_)

Однак на кілька років дружба була забута, і від того, що колись був міцним союзом, сьогодні вже немає ніяких відносин. Хоча Mitzy вже говорив про це раніше, нещодавно він поділився деталями журналісту Едену Дорантесу:

«Мої стосунки з Веронікою Кастро були відрізані відповідно до неї назавжди, тому я поважаю її рішення, хоча я знаю, що це не її, це від її представника, який не хотів бачити нас навіть у живописі, вона відганяла нас, вона сказала «вийти звідси, я їх не хочу», так що ці стосунки, це було майже 50-річні стосунки, тому що я знав Веро з тих пір, як ми були дуже дітьми», - сказала кравчиня у зв'язку з людиною, близькою до 70-річної актриси.

Verónica contactó a Mitzy con grandes celebridades, como María Félix y Thalía, para quienes también trabajó (Foto: Archivo)

«Наші стосунки з Альфредо Паласіосом та Веронікою Кастро були назавжди, але настав момент, коли стосунки розірвалися, його ніколи не бачили з Альфредо чи мною знову. Альфредо перед тим, як він помер, дав мені добру пораду , і я слідую за ним, він сказав мені: «Міці, будь ласка, поважайте рішення Вероніки, якщо він не хоче бачити, як ви поважаєте це, це дійсно, поважайте його». Тоді Альфредо сказав: «Я навчився поважати, якщо вона не хоче бачити мене, я буду поважати її», а потім я дотримуюся порад Альфредо Паласіоса», - сказав замовник, який працює над своєю книгою мемуарів.

El diseñador de 66 años también planea una serie biográfica donde destapará secretos de sus famosas amigas (Foto: Instagram@mitzyofficial_)

Відомий як «дизайнер зірок», 66-річний чоловік запевнив, що для зірки мильних опер, таких як Лос-Ріко, також плачуть , а Роза Сальває не має нічого, крім подяки.

«Я був би невдячний, якби сказав «ні» (мені це потрібно), бо те, що я буду мати назавжди, - це завдяки Вероніці Кастро, тому що ми починали багато років тому разом, вона була тією, хто дав мені можливість, вона давала мені славу, тому що щовечора вона згадувала мені «І що Міці, Міці», з Донья ,з усіма...»

«У мене завжди була підтримка Вероніки, тому я не можу бути невдячною, але слухатися, якщо вона не хоче мене бачити...», - сказав він, однак, вона розповіла, як дистанціювання, яке досі утримує їх: «Виникла проблема з деякими сукнями, які вона дала мені продати, і ті сукні у мене їх, я нічого не вкрав від неї я не магазинчик, але це не Вероніка, це хто стоїть за Веро, я знаю, хто він», - повторив він.

Alfredo Palacios se fue a la tumba sin haber podido reconciliarse con la emblemática actriz (Foto: Twitter de Verónica Castro)

Міці не хотів згадувати ім'я людини, на яку він посилався: «Немає відмінка... (ця людина все ще поруч із Веронікою), це той, хто відгнав нас усіх, я був першим, хто вилетів, потім Альфредо Паласіос, ми вилетіли звідти», - підкреслив він.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: