Міністерство охорони здоров'я прагне виплачувати премію за системою охорони здоров'я за результатами

19квітня Міністерство охорони здоров'я соціалізувало пропозицію про нову методологію визначення розділу оплати капіталізації (UPC), яка є премією, яку система охорони здоров'я визнає EPS, щоб застрахувати кожного члена.

Заступник міністра соціального захисту Марія Андреа Годой Касадіего зазначила на форумі, розробленому із сектором охорони здоров'я, що це методологія, яка працювала з науковими товариствами, а також з науковими колами.

«Мета полягає в тому, щоб поставити на порядок денний і на стіл обговорень, що нам потрібно рухатися вперед іншим способом визнання та оплати послуг». Для Годоя ця пропозиція повинна надходити від національного уряду, тому він пояснив, що це пов'язано з іншою низкою заходів, які вже були реалізовані.

Слід мати на увазі, що ця робота була виконана на основі різного досвіду акторів системи, які вже складають до 30 років накопичених знань і дозволяють нам сьогодні знати, який шлях здоров'я колумбійців.

«Це не що інше, як результати охорони здоров'я для ефективного доступу до послуги», - сказав він.

Зі свого боку, Марсела Брун Вергара, директор з Регулювання пільг, витрат та зборів, представила нові наближення при розрахунку Одиниці оплати капіталізації. З цією метою він пояснив аспекти, які будуть враховані в цій меті, такі як стан здоров'я, стимули та результати здоров'я.

У зв'язку з цим, з метою впровадження наступного червня, чиновник представив пропозицію щодо управління СКП за станом здоров'я. «Ми думаємо про СКП, який включає два інструменти для вирішення двох цілей, які йдуть рука об руку: екс-анте та інструмент ex-post, який дозволяє краще визначити розподіл управління ризиками, заохочуючи при цьому раннє виявлення, своєчасне ініціювання лікування і, таким чином, непрогресування захворювання», він сказав.

Він додав, що пропозиція узгоджується із стимулами, які враховують результати охорони здоров'я, бажані як країна. «Ми інвестуємо протягом останніх 30 років у те, щоб мати кращий та кращий UPC, премію, яка визнає необхідну медичну допомогу».

У цьому сенсі метою запропонованої методології є виявлення епідеміологічної поведінки населення, а також ефективних методів лікування боротьби з хворобою і, таким чином, СКП, який фокусується на результатах, тобто поставити ресурси в потрібне місце.

«Для цього ми запропонували шлях, який включає набір фаз, який дозволить нам досягти кінцевої мети. По-перше, знати, що таке сукупність патологій, які викликають у нас занепокоєння не тільки зі статистичної точки зору, але і з точки зору здоров'я», - сказав Брун.

По-друге, «щоб мати можливість визначити набір діагностичних кодів, пов'язаних з цими патологіями», - завершив директор, уточнивши, що це буде хорошим регулятором стану здоров'я або захворювання.

Утретьому порядку - пропозиція створити кошики послуг, щоб можна було знайти ідеальний догляд, «або те, що ми вважаємо ідеальним стандартом для підтримки добре обробленого та контрольованого пацієнта».

Для Міністерства охорони здоров'я ця пропозиція важливо знати, яку суму слід розподілити, і що вона також породжує стимули, що, за словами Бруна, «закріпить стратегію, оскільки це дозволить нам підключити ресурси, які ми надаємо страховикам для управління пацієнтами з найвищими витратами , а потім механізмом стимулювання перевірити, чи ми зустрічаємо мету, чи були досягнуті результати у пацієнтів».

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