Мерле Урібе атакувала сусідка: «Божевільними очима я б'є руки»

МерлеУрібе знову опинилася в розпал суперечок, оскільки ведета, яка найбільше запам'яталася своїми творами на арт-сцені в 70-х та 80-х роках, коли вона наважилася на так зване кіно фільєки,довелося піти до влади, щоб засудити, що сусід фізично напав на неї.

Актриса заявила, що стала жертвою фізичного насильства з боку жінки, «яку вона ніколи не бачила в приватному порядку», де живе на пляжі - чого вона не уточнила - коли посеред садово-городньої роботи в компанії собаки чихуахуа тварина гавкала до сусіда, викликаючи дискомфорт ,Однак жінка продовжила свій шлях.

«Тут дуже круто, дуже сумно і дуже погано. Я був у своєму саду тут, де я живу, і дама пройшла повз з коляскою, а моя маленька собака, найменша, - це старий, який не важить трьох кілограмів і навіть не може піднятися на крок, вона стверджує, що моя маленька собака гавкала на неї, так, але він нічого з нею не зробив, він не може, якщо у нього немає зубів. Там це було, вона пішла», - розповів він у програмі De primermano.

Відновивши свою діяльність в саду, через кілька хвилин сусідка повернулася, не підозрюючи Мерле, що завдасть їй руки серйозні травми. «Раптом я сидів у саду і бачу, як він повертається... Я сказав: «ну, до чого? ', якби я знав, що він збирається напасти на мене, я б пішов у свій будинок. Оскільки я не такий , я не думав, що мене порушують, нападають, ображають, я старший громадянин, і вона 34-річна людина, тому що це вона сказала поліції», - сказала вона програмі First Hand.

Мерле показала повітрю величезну рану, яка починає гоїтися, і сказала, що її сусідка напала на неї тільки тому, що її щеня, який «старий», гавкав на неї. La vedette сказала, що спочатку вона не хотіла йти до влади, тому що своїм досвідом вона уникає насильства. Однак він пішов подати скаргу в місцеву прокуратуру на Лору «N», яка зараз має обмежувальний наказ, який не дозволяє жінці прийти в межах 100 метрів від актриси.

Крім того, Мерлі доведеться почекати ще 8 днів, загалом 15 днів, і подивитися, чи заживе її рана, інакше юридична скарга на її сусіда візьме інший напрямок.

«Він зробив це зі мною руками, але тепер це не так, як було, начебто стає краще... Просто тому, що мій маленький пес гавкав на нього, ось і все. Яживу на пляжі, є скарга, пішов повідомляти про це кримінально в обвинувачення. Я втік від зловживань, я був дуже спокійний тут, поки той широкий, з божевільними очима, не почав тиснути мої руки, обидва вони, тому що тут теж у мене синці», - додав він.

«У вас вже є обмежувальний порядок, ви не можете потрапити в 100 метрів від мене, ні мої домашні тварини, ні мій будинок... вам доведеться почекати, щоб побачити, чи заживе рана протягом 15 днів, я не думаю, що вона заживе, тому що минуло 8 днів. Якщовона не заживе раніше 15 днів, то вона буде протікати так, як це диктується законом, але подивіться, як вона покинула мене», - засуджує актриса, яка сказала, що не знає свого сусіда.

«Він мені загрожує і каже: «ти не знаєш, хто я». І правда полягає в тому, що тут в приватному будинку багато, і не всі ми знаємо один одного, мені здається дуже поганим, що вони не поважають старшого громадянина, який також нічого не робив», - сказала ведетка між ридами.