Мануель Клаутьє нагадав «Куліаканазо» тим, хто називає його «продає батьківщину» опонентам

МануельКлаутьє, брат глави Міністерства економіки (SE)Тетяни Клуньє, виступив проти тих, хто викликав законодавців, які 17 квітня викликали законодавців, які 17 квітня змінилиелектричну реформупрезидентаАндреса Мануеля Лопеса Обрадора(AMLO).

Через свій Твіттер-акаунт активіст Партії національної дії (PAN) нагадав про так зване» Куліаканазо», невдала операція, в якійбув захоплений і звільнений син Хоакіна Гусмана Лоера, Ель-Чапо; Овідіо Гусман Лопес, більш відомий якЕль Ратон.

«Зрадники батьківщини - це ті, хто дозволив невдалу і дурну операцію, яка поставила під загрозу населення Куліакана, і після захоплення головного царства вони дали наказ звільнити його , тому що щось нахмурилося на них», - написав Мануель Клуньє в соціальних мережах.

Manuel Clouthier recordó el "Culiacanazo" (Foto: Twitter/@ClouthierManuel)

Заяви паністи прийшли після того, як лідер Національного руху регенерації (Морена)Маріо Дельгадота кілька законодавців партії вишні висловили намірпоказати депутатам опозиційного блоку, що вони проголосували проти електричної реформи Лопеса Обрадора .

«Ми впевнені, що люди не дозволять консерваторів рухатися вперед», - сказав Дельгадо Каррілло.

Зі свого боку, координатор Морени Чітлаллі Ернандес, який нещодавно приєднався до Палати депутатів, щоб підштовхнути до реформи Закону про видобуток, зазначила, що дії, вжиті в рамках вишневої партії, - це «продовжувати цю кампанію на захист національного суверенітету, повідомляти про те, що вони голосували за проти опозиційних партій, доповісти обличчям, прізвищем, обличчям і партією в кожному окрузі про те, що депутати, які мали б представляти той сектор населення, зрадили батьківщину ».

Крім того, національний лідер ПАН Марко Кортес зазначив, що дії, здійснені членами самозваної Четвертої трансформації ( 4 Q ), демонструють самодержавство , в якому вони хочуть, щоб населення Мексики прожило.

Mario Delgado y Citlalli Hernández aseguraron que evidenciaran a diputados que votaron contra Reforma Eléctrica (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM) Daniel Augusto

«Це ще один приклад самодержавства, в якому президент Лопес Обрадор хоче, щоб ми жили, де не тільки свобода і право інакомислення не представляти себе, але вони прагнуть придушити , залякуючи, переслідуючи та переслідуючи опозиційних законодавців», - сказав синьо-білий лідер.

Лідер Acción Nacional також зажадав, щоб президент Ради директорів Палати депутатів Мореніст Серхіо Гутьєррес Лунагарантував безпеку законодавців.

Марко Кортес заявив, що, знявши реформу електроенергії, коаліція Va por Mexico врятувала країну від «однієї з найгірших реформ, які коли-небудь бачили»,яка, за його словами, може спричинити високий рівень забруднення, шкоду здоров'ю, високі витрати на рахунки за електроенергію, «і ще більше втрат інвестицій і співробітників».

El dirigente nacional del PAN se lanzó contra Moren y AMLO (Foto: Twitter/@MarkoCortés)

«Зараз Морена своїми пастками та брехнею пересліплює наших федеральних депутатівстратегією, яка викликає більший гнів, поділ та поляризацію мексиканського суспільства. У цей час, коли Мексика повинна залишатися більш об'єднаною, ніж будь-коли, президент та мореоїти хочуть продовжувати розділяти себе кампаніями ненависті, оскільки вони не терплять, що їхні інтереси були порушені».

Кортес Мендоса нагадав, що під час голосування за електричну реформу лава PAN провела себе з відповідальністю, професіоналізмом та патріотизмом, «вивчаючи та аналізуючи різні бачення суспільства та те, що було найкращим для Мексики. Саме тому ми проголосували проти руйнівної, регресивної та забруднюючої реформи президента».

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