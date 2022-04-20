Магалі Медіна виявила передбачувану невірність Оскара дель Порталу з Фіорелою Мендес

Оголошенняпро ampay Aldo Miyashiro з його колишнім репортером Фіореллою Ретіс викликало ажіотаж у соціальних мережах, оскільки ніхто не міг уявіть, що господар Чіно Ла Банда буде невірним своїй дружині Еріці Віллалобос, з якою він поділився сімейною поїздкою до Іспанії лише день тому.

Однак перш ніж транслювати образи нелояльності популярного «Чіно», Магалія Медіна виявила досить цікавий факт, зазначивши, що його «урракос» не збирався захоплювати актора, а його партнераОскара дель Порталу.

Згідно з чутками «Урраки», що господар América Deportes мав позашлюбні стосунки з Фіорелою Мендес , колишньою дружиною камбіамберо Педро Лолі.

« Оскар дель Портал, спортивний коментатор Амеріки Депортес, також є головним героєм цієї історії, і тоді я збираюся розповісти вам деяку недовіру. Ми насправді не були слідами Альдо Міясіро, Альдо Міясіро був вишнею на нашому торті, тому що ми дійсно хотіли спостерігати або були по стопах - це те, що нам вже говорили про ознаки, які ми мали, тому що ми завжди покладаємося на те, що є чутки», - пояснив він.

МагаліМедіна також зазначив, що у них були чутки про передбачувану невірність Оскара дель Порталу протягом декількох тижнів, тому вони пішли по його стопах і не один раз спіймали його, поділившись зФіореллою Мендес , яка працює у виробництві програмАльдо Міясіро .

« Ми були слідами Оскара дель Порталу, тому що чутки вказували, що між ним та колишнім партнером кумбіамберо Педро Лолі , дівчиною, яка працює у виробництві кількох телевізійних програм, Фіорелла Мендес, але виявляється в той час, коли ми були в цьому розслідуванні, виявляється, що ми виявили джекпот», - сказав він.

ФІОРЕЛЛАМЕНДЕС ПРОВЕЛА НІЧ У КВАРТИРІ ПОРТАЛУ ОСКАРА ДЕЛЬ

Того ж дня, коли Альдо Міясіро був амперований Фіореллою Ретіс , Оскардель Портал та Фіорелла Мендес також прибули до відділу спортивного журналіста, щоб відсвяткувати тріумф команди телеведучої.

Журналісти, які захоплювали все, що відбувалося на зустрічі, яку вони мали, ніколи не бачили, як колишня дружина Педро Лолі покинула будинок . Це було лише о 9:30 ранку 19 квітня, коли вона бачила таксі, щоб покинути місце.

Коли звертався до репортера, вона постійно заперечувала, що залишилася в будинку Оскара дель Порталу, ім'я якого полягає в тому, що він одружений з Ванессою Кемпер.

Альдо Міясіро жорстко критикували в соціальних мережах за те, що він невірний своїй дружині Еріці Віллалобос.

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