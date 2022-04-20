Ліллі Теллез пригрозила скасувати реформу закону про видобуток корисних копалин: «Ми виправимо цю аберацію»

У ніч на вівторок, 19 квітня, реформа закону про видобуток корисних копалин (LM) була затверджена більшістю сенату після відмова від запропонованої реформи електроенергії президентом Андресом Мануелем Лопесом Обрадором (AMLO).

Голосування, на відміну від Реформації в Палаті депутатів 17 квітня, в якому члени лавок протиуряду AMLO та партії Movimiento Regeneración Nacional ( Морена ) виявилися на користь правлячого блоку.

Ця реформа встановлює, що мексиканська держава здійснюватиме розвідку, експлуатацію та експлуатацію цієї мінеральної сировини та її економічних ланцюгів створення вартості виключно.

Так само пропонується створення автономного громадського органу для забезпечення того, щоб держава могла скористатися всіма перевагами, які може залучити цей метал, яку було запропоновано назвати Мексиканською асоціацією літію (AMLITIO).

З огляду на це, сенатор Ліллі Телліс висловила своє невдоволення схваленням, і незважаючи на утримання інших законодавців, вона зазначила, що проголосувала проти проходження реформи.

Durante la sesión los senadores de Morena y aliados llamaron traidores a los demás partidos por haberse opuesto a la Reforma Eléctrica FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM Mario Jasso

Через свої соціальні мережі сенатор Партії національних дій ( PAN ) зазначив, що страхування літію призначене для отримання прибутку уряду AMLO, але також вказав, що реформа LM буде скасована в найближчі шість років.

Що стосується цієї реформи, то вона була оголошена генеральним директором 12 квітня на одній зі своїх ранкових конференцій як своєрідний «План Б» на випадок Electric Реформа не була затверджена. Пізніше він опублікував у своїх соціальних мережах, що «ми вже броньовані проти зради».

Кілька разів він повторював це питання, відзначаючи стратегічне значення цього мінералу для економіки країни та майбутніх поколінь в Мексиці, додавши, що «його не слід давати приватним особам, а тим більше іноземцям».

Також вважається, що саме через економічний потенціал та важливість мексиканська країна придбає в рамках T-MEC на стороні автомобільна промисловість, оскільки вона являє собою стовп в рамках міжнародного договору, головним чином за рахунок виготовлення акумуляторів.

EL litio es un importante material en la fabricación de baterías REUTERS/Enrique Marcarián REUTERS

Реформа була вперше затверджена депутатами минулого понеділка, 18 квітня, з 278 голосами за, 197 утримань та 0 голосів проти, оскільки лідери ПАН, PRI та PRD заявили, що зроблять це в несхвалення так швидко, як це було прийнято.

А 19 квітня реформа між звинуваченнями та дискваліфікаціями проти партій, які проголосували проти реформи електроенергії, загалом була схвалена 87 голосами за, 20 проти та 16 утримань. Зміни набудуть чинності при публікації в Офіційному журналі Федерації (DOF).

З іншого боку, відео нещодавно з'явилося на ранковій конференції AMLO у 2020 році, на якій його запитали про націоналізацію літію. Відповідь президента була такою ж, яку сенатори використовували, щоб йти проти неї: ця стаття 27 конституції вже вказувала на її захист урядом, тому «це було не потрібно».

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