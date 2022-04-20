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Середа 20 Квітень 2022
Україна

Авіакомпанія Latam відновила маршрут між Картахеною та Лімою після двох років пандемії

Компанія також розпочала новий маршрут між Боготою та Кіто

Newsroom Infobae

20 Квітень 2022
FOTO DE ARCHIVO. Un avión de pasajeros de LATAM Airlines en el aeropuerto de Santiago, Chile. Mayo, 2020. REUTERS/Ivan Alvarado
FOTO DE ARCHIVO. Un avión de pasajeros de LATAM Airlines en el aeropuerto de Santiago, Chile. Mayo, 2020. REUTERS/Ivan Alvarado

Наступного вівторка, 3 травня, чилійський авіакомпанія Latam відновить маршрут, який вона перестала робити на два роки через пандемію covid-19. Це прямий маршрут між Картахена (Колумбія) і Лімою (Перу).

Рейс LA2448B вилітатиме тричі на тиждень, по вівторках, середах і неділях, а також збільшить кількість напрямків, які пропонує авіакомпанія до Колумбії, до п'яти. Інші чотири - це Медельїн, Богота, Барранкілья та архіпелаг Сан-Андрес.

Крістіна Гіл де Мело, менеджер з продажу авіакомпанії Latam Airlines Peru, заявила, що відновлення цього маршруту «посилить надії сотень співробітників LATAM , які вже кілька місяців працюють над відновленням цього маршруту. Все це як частину зобов'язання, яке ми маємо як організацію, реактивації туризму, сприяння торгівлі та зв'язку регіону».

Це оголошення Latam також є доповненням до прямого маршруту Кіто-Богота, який відкрився 1 квітня. Цей маршрут летить по понеділках, вівторках, середах, п'ятницях і неділях. Mónica Fistrovic, виконавчий директор дочірньої компанії Latam в Еквадорі, кілька днів тому заявила, що «відкриття маршруту Кіто-Богота є свідченням нашого зобов'язання продовжувати з'єднувати еквадорів та просування Еквадору в інших міжнародних напрямках».

Останнім часом авіакомпанія стикається з великими змінами і планує виконувати приблизно 1,059 щоденних рейсів протягом квітня 2022 року, підраховуючи внутрішні та міжнародні рейси у своїх 132 напрямках у 20 країнах, які вона з'єднує.

У березні минулого року пасажиропотік (вимірюється в орендованих пасажирських кілометрах - РПК) становив 66,5% порівняно з аналогічним періодом 2019 року, виходячи з операції, виміряної в ASK (місця на кілометри доступні). Це означало, що коефіцієнт заповнюваності знизився на 1,7 процентного пункту, досягнувши 81,1%.

З іншого боку, його бразильська філія нещодавно вийшла на пенсію свого найдовшого пілота, відомого як Commander Loreto, який керував комерційними польотами протягом 44 років і пережив злиття між бразильським тамом та чилійським Ланом. Останній раз він поїхав з Ріо-де-Жанейро до Бразилії минулого тижня.

Aeronáutica Civil повідомив, що через високий попит та несприятливі погодні умови навколо міжнародного аеропорту Ель-Дорадо повітряні операції мають затримки понад 90 хвилин і рекомендували мандрівникам зв'язатися з авіакомпаніями, щоб передбачити можливі зміни маршрутів.

Avianca ініціювала план надзвичайних ситуацій, щоб запобігти пасажирам, які не можуть подорожувати протягом 19 квітня, від цього шляхом перепланування рейсу, без будь-яких додаткових витрат або штрафу, заходи, які стосуються лише тих, хто мав внутрішні рейси в Колумбії між 12:00 до півночі.

З понеділка операції аеропорту були порушені через несприятливі погодні умови, що сталися в столиці країни через сильні дощі, про які вже попередив IDEAM.

«Очікується, що хмарність та помірні до рясні опади збільшаться в Тихоокеанському, Карибському, Андському, Орінокії та Амазонії регіонах, найсильніших вдень, вночі та рано вранці, і супроводжуються електричною активністю під час сильного дощу, градів та/або гале, поступово зменшуючись до четверга 21», - йдеться в заяві суб'єкта господарювання.

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