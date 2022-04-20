Хуан Карлос Осоріо відкинув пропозицію великого ацтекського футболу

CALI. 7 de agosto de 2021. América y Once Caldas se enfrentaron en el estadio Pascual Guerrero, en juego válido por la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2021. (Cortesía Dimayor)

Після від'їзду з Америки з Калі через погані результати в Лізі Dimayor Betplay Хуан Карлос Осоріо все ще є затребуваним тренером всередині та за її межами країни. У Мексиці говорять про те, що один із великих ручного футболу хоче розраховувати на послуги колумбії.

Слід нагадати, що крім керівництва мексиканської збірної, яка кваліфікувалася до Росії 2018 року, різаральдена мала короткий візит до Пуебли в 2011 році , де цифри не супроводжували його після проведення одинадцяти матчів з рахунком двох перемог і рівною кількістю нічиїх і загалом сім поразок.

Однак, незважаючи на критику, отриману під час керма Три, в країні ацтеків колишній тренер Millonarios і Once Caldas користується хорошою репутацією, настільки, що він звучить, щоб взяти в свої руки кермо Chivas Rayadas з Гвадалахари, який звільнив Марсело Леньо, який залишив команду в одинадцята позиція Ліги МХ з 17 очками.

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Інформацію опублікував журналіст Густаво Мендоса під час трансляції програми La Última Palabra , яка транслюється наFox Sports Mexico.

Зіткнувшись із консультаціями своїх колег, які були іншими кандидатами на заміну Ланіо, Мендоса зауважила, що керівництво Чівас вже контактувало з Осоріо.

Журналіст додав, що аргентинський Антоніо «Ель Турко» Мохамед, нинішній тренер Атлетико Мінейро в Бразилії, також знаходиться на палубі техніків, щоб дістатися до лавки Священного стада.

Так само колумбійський спортивний журналіст Рікардо Майорга заявив через свій офіційний акаунт у Twitter, що Хуан Карлос Осоріо дійсно отримав дзвінок від мексиканської команди, але відхилив пропозицію.

El periodista afirmó que Osorio rechazó la oferta de Chivas de Guadalajara. Tomado de @mayorga1

У свій час на посаді тренера Мексики Хуан Карлос Осоріо провів 52 матчі, в яких він виграв 33 перемоги, дев'ять нічиїх і десять втрат. Окрім кваліфікації маніто на чемпіонаті світу 2018 року, він домігся історичного тріумфу проти Німеччини на груповому етапі.

Після того як участь команди ацтеків в Росії закінчилася, колишній тренер Nacional покинув посаду, незважаючи на зацікавленість режисерів у відновленні контракту.

Після невдалого приїзду до збірної Колумбії, щоб замінити Хосе Нестор Пекермана, Хуан Карлос Осоріо взяв на себе командування Парагваю, де він лише вів товариський матч проти Південної Африки і залишив посаду після розбіжностей з директивами Albirroja.

Згодом у нього був пропуск без жалю чи слави в Atlético Nacional, за допомогою якого він не міг відновити те, що отримав у попередні роки, а потім приземлився в Америці з Калі, з яким його серйозно поставили під сумнів через його систему обертань та відсутність результатів, які призвели до його роз'єднання за взаємною згодою з червоними директивами, з якими він не мав хороших відносин.

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