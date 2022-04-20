Джейсон Момоа зіграє у фільмі, натхненному Мінекрафтом

Cast member Jason Momoa arrives at the world premiere of "The Lego Movie 2: The Second Part" on Sunday, Feb. 2, 2019 in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Фільм про Minecraft (найбільш продавана відеоігра всіх часів, що належить шведській компанії Mojang) - це вже факт, згідно з інформацією, опублікованою в The Hollywood Reporter,в якому також було прокоментовано, що Джейсон Момоа буде на фінальних переговорах бути частиною цього проекту. Напрямокпотрапить до рукДжареда Гесса, повідомляє сайт, що спеціалізується на новинках розваг. Гесс має на честь 2004 року фільм Наполеон Динаміт; і Начо Лібре, випущений в 2006 році.

Постановкою керуватимуть Мері Батько (Дюна) та Рой Лі (Примітка про смерть), тоді як виконавче виробництво буде Джон Берг, Кейл Бойтер та Джон Спейтс . У ньому також будуть представлені Vu Bui та Lydia Winters від Mojang Studios , які також будуть випускати фільм.

Jason Mamoa en "Aquaman y el reino perdido". (Warner Bros. Pictures)

Гра Minecraft дебютувала в 2011 році і імітує місце, де гравці будують міста і світи блоками різних розмірів. Відразу ж гра стала світовим успіхом і досягла понад 100 мільйонів користувачів за кілька років після свого виходу. До цих пір ніяких подальших деталей фільму та його сюжету не було виявлено, а також у цьому фільмі не було інших фігур, що супроводжують Момоа .

Цей проект є кульмінацією кількох переговорів, які творці гри розпочали з владою Warner Bros. ще в 2014 році, і які нарешті бачать світло зараз у 2022 році. У той час фільмом збирався режисером Джилл Мессік. Вартозгадати, що Мессік покінчивжиття самогубством у 2018 році, а потім проект знову скоротився. Насправді Мессік отримає визнання в титрах фільму, як тільки він закінчиться.

Minecraft superó el billón de visualizaciones en YouTube. YOUTUBE / MICROSOFT Europa Press

В останні роки шанувальники відеоігор змогли подивитися фільми на великому екрані за мотивами деяких з них. FreeGuy наприклад, в головній ролі Райана Рейнольдса, вважався безкоштовною версією гри GTA(Grand Theft Auto). Також в списку присутні Uncharted (з Томом Холландом і Марком Уолбергом в центральних ролях) , і Sonic 2 з Джимом Керрі , причому обидві версії фільму були добре прийняті фанатами.

УдачаДжейсона Момоаперевернулася з ніг на голову після його участі в серіїHBO«Гра престолів». Йогороль Хал Дрого, той воїн, який говорив вигаданою мовою, заслужила його світове визнання, що призвело до таких ролей, як супергерой DC UniverseАквамена, і його участь як Дункан у нагородах Дюни.

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