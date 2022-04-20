Гранада разом із колумбійцями Сантьяго Аріас та Карлосом Баккою сьогодні відвідаємо Атлетіко Мадрид

Los jugadores del Granada celebran el 1-1 de Darwin Machis. EFE/Miguel Ángel Molina

Сьогодні Atlético de Madrid приймає Гранада з Луїса Суареса, Сантьяго Аріас, Карлоса Бакка та Нейдера Лозано на стадіоні Ванда Метрополітано, на новій даті LaLiga. Ті, хто очолює Дієго Сімеоне, насолоджувалися гарною боротьбою і хочуть продовжувати набирати очки, щоб рухатися вгору по турнірній таблиці та забезпечити своє місце, щоб грати в Лізі чемпіонів наступного сезону. В даний час вони знаходяться в коробці № 4, з 60 балів. Вони виграли 4 з останніх 5 ігор, останній з яких був проти Espanyol, з рахунком 2-1. Колхонероси зав'язуються в очках з Севільєю та Барселоною, з хорошим середнім голом. Вони забивають принаймні один у кожній грі. На сьогоднішній матч Жоао Фелікс, Хосе Марія Гіменес, Гектор Еррера та Томар Лемар не зможуть порахувати, все через травму; також не будуть присутні Кондогбія чи Феліпе, які були залишені санкцією.

Зі свого боку, Гранада зазнала розгрому проти Леванте на своєму стадіоні в останню дату іспанського турніру. Команда, очолювана до цього моменту Рубеном Торресіллою, матиме на лавці, на сьогоднішній матч, Aitor Karanka, який спробує перетворити подарунок команди. Вони походять від трьох послідовних поразок в останніх зіграних іграх. Вони досягли лише однієї перемоги і знаходяться на 18-му квадраті, з 29 очками, в зоні вильоту.

Для цього матчу Гранада не зможе розраховувати на Сантьяго Аріас, який все ще одужає після травми, або Нейдера Лозано, іншого з колумбійських гравців, Карлоса Неву та Рауля Торренте. Карлос Бакка, зі свого боку, не враховувався більше трьох місяців, і режисери вже дали б йому схвалення шукати нову команду наприкінці сезону. Єдиний колумбієць, який має хороший подарунок з командою, поза теперішнім складом, - Луїс Діас, який навіть був врахований, щоб приєднатися до збірної Колумбії в останніх матчах відбіркового чемпіонату світу з футболу, що прямує до Катару 2022 року.

Soccer Football - LaLiga - Granada v Real Madrid - Nuevo Estadio de Los Carmenes, Granada, Spain - November 21, 2021 Granada's Luis Suarez celebrates scoring their first goal REUTERS/Jon Nazca REUTERS

Це буде цікавий матч, завдяки тиску, який несуть обидві команди. Колхонероси не можуть ризикувати втратою, і Гранаді потрібно вийти з дна столу. Це були б можливі склади:

АтлетікоМадрид (1-3-4-1-2): Облак; Спас, Маріо Ермосо, Рейнільдо; Врсалько/Лоди/Васс, Де Пол, Коке, Карраско; Маркос Льоренте; Грізманн/Метей Кунья та Ангел Корреа.

Гранада(1-4-3-3): Луїс Максиміліан; Кіні, Віктор Діас, Домінгос Дуарте, Ескудеро; Алекс Колладо/Монторо, Петрович, Луїс Мілла; Антоніо Пуертас, Луїс Суарес і Дарвін Мачіс.

Команда «Cholo» має лише шістнадцять здорових гравців на матч, і, як очікується, збереже свою ідею гри, поза відсутніми, коли Маріо Ермосо вступає до Феліпе, разом з Рейнілдо Мандавою та Стефаном Савіком. У правій смузі з Сіме Врсалйко, хоча є також можливість грати там Яннік Феррейра Карраско або навіть Даніель Васс, а Ренан Лоді виходить зліва. У півзахисті Родріго Де Пол повернеться до одинадцяти, щоб сформуватися в медулларі з Коке Воскресінням, а з Маркосом Льоренте попереду. І вище, Анхель Корреа та Антуан Грізманн, хоча є варіанти, до яких також увійде Матей Кунья.

Каранка, дебютуючи з Гранадою, може покладати свої надії на гравців, які були важливими для команди за її недавню історію: Анхель Монторо, Віктор Діас або Антоніо Пуертас. Герман Санчес, один із капітанів, був би єдиним, хто не був би доступний.

Матч розпочнеться о 12:00 м. колумбійського часу.





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