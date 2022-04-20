Повінь на півночі Боготи через сильні дощі залишили постраждалі кілька транспортних засобів

Зимовий сезон продовжує зачіпати всю країну, надзвичайні ситуації продовжують переважати в Андському і Тихоокеанському регіоні. Хоча багато хто очікував, що цей кліматологічний ефект припиниться, Інститут гідрології, метеорології та екологічних досліджень (Ideam) зазначив два тижні тому, що протягом цього кварталу опади триватимуть, і буде поступове збільшення опадів. Наслідки сезону вже починають спостерігатися в столиці країни, оскільки в різних районах створювалися повені, які впливають на основні дороги, деякі інфраструктури та навіть автомобілі.

20 квітня рано вранці повідомлялося про сильні дощі, які вплинули на місто Усакен, на сьомій гонці між 158-м і 162-м вулицями, оскільки в результаті зливи в цьому районі був створений гігантський басейн, як прокоментував радіо RCN, близько 50 сантиметрів, що залишилося в результаті злива, в районі був створений гігантський басейн, повідомляє RCN Radio , який залишив в результаті пошкодження семи транспортних засобів.

«Я приїжджав до себе додому, і коли я дійшов до точки, я побачив всю цю затоплену точку, у мене не було вибору, куди їхати, тому я відправив себе спробувати пройти, але вода завжди була високою, і вона потрапила в машину, я отримав всю оббивку мокру, і я думаю, що щось в електричній частині пошкоджено, тому що вона вимкнена», один із постраждалих розповів колумбійській радіостанції.

Окрім коментування того, що сталося, громадянин сказав, що найгірше в ситуації - це те, що в ньому ніколи не були присутні відповідні органи, щоб зробити закриття дороги або евакуювати воду. Врезультаті постраждалим довелося вийти зі своїх автомобілів і штовхати їх, щоб вивести їх з району.

З іншого боку, в інших районах міста, таких як Фонтібон, Антоніо Наріньо та Рафаель Урібе, були й інші проблеми, такі як нещасні випадки, переходи, падіння дерев та невеликі повені. Однак все швидко контролювалося і травм не було.

Наразі Ідем попередив, що цієї середи як вранці, так і вдень у Боготі триватимуть дощі, а температура залишиться на рівні 11 градусів Цельсія. Місцевість, яка сконцентрує найважчі дощі, буде схід.

Інститут також передбачив у вівторок, що протягом наступних трьох днів умови в регіонах: Тихоокеанському, Карибському, Андському, Орінокії та Амазонії, будуть рясно хмарно з опадами, які будуть сильнішими вдень, вночі та рано вранці. Це може супроводжуватися електричною активністю під час сильних дощів, градів та/або калин.

«Часткове до хмарного неба. Помірна до рясна кількість опадів, ймовірно, вечорами, ночами та ранніми годинами на великих територіях Антіокії, Сантандерес, Бояка, Кундінамарка, Кальдас, Рісаральда, Кіндіо, західна та південна Уїла та Толіма. Висока ймовірність електричної активності під час сильного дощу», - сказав він.

Через кількість опадів останніми днями існує ймовірність зсувів, тому інститут видає червоне сповіщення для 14 відділів Колумбії, серед яких: Антіокія, Бояка, Кундінамарка, Мета, Наріньо, Толіма та інші.

Для Туньї, Чіпаке, Фукен, Гачансіпа, Гуачета, Гуатавіта, Немокон, Суеска, Токанчіпа, Убате, Оканья, Нейва, Піталіто та інших муніципалітетів у Бояці, Кундінамарці, Уїлі, Нортеде де Сантандер та Толіма є помаранчеві та жовті сповіщення загроза виникнення пожеж рослинного покриву. У Ла-Гуахірі та Магдалені ймовірність класифікується як висока.

Крім того, були встановлені тривоги для високого рівня деяких гідрографічних районів, раптового збільшення, переповнення та/або повеней в басейні Ріо-Гранде, який має муніципалітет Турбо в червоному оповіщенні. Щодо річки Сан-Хуан та її приток особливу увагу рекомендується в муніципалітетах Чоко та Рісаральда. Також у річці Магдалена є райони, що ризикують повені, як у Сантандері, ризикують раптове збільшення Бояка та Сезаря. Насправді ці збільшення мають такі муніципалітети, як Мелгар та Сільванія, ризикують переповнення та повені вздовж річки Сумапаз.





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