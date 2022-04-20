Посуха в CDMX: Конагуа повідомила столицю «аномально сухою»

VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO, 17ABRIL2021.- El nivel del agua en la Presa de Valle de Bravo continúa bajando, dejando al descubierto drenajes que desembocan en este cuerpo de agua, actualmente la presa se encuentra a un 54 por ciento de su capacidad de acuerdo al último reporte del Organismo de Cuencas Aguas Del Valle de México, que en el mes de enero presentaba un 67 por ciento de su capacidad. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Національна комісія з води (Конагуа) повідомила, щоМехіко класифікується як «аномально сухий», що, за даними Федерального Уряд, «є умовою сухості, не є категорією посухи».

Завдяки цьому столиця країни приєднується до дев'яти інших утворень на півночі та сході країни, включаючи: Нуево-Леон, Тамауліпас, Гуанахуато, Ідальго, Веракрус, Пуебла, Тласкала, Оахака та Чіапас. Однак єдиними мерами, які врятовані від перебування в такому стані, є: Аскапоцалько, Венустіано Карранса та Густаво Мадеро.

Згідно з категоріями посухи, це може означати початок або кінець сухого періоду, тобто в короткостроковій перспективі це може спричинити затримку посадки однорічних культур, обмежений ріст посівів або пасовищ і існує ризик виникнення пожеж. У довгостроковій перспективі дефіцит води може зберігатися, пасовища або посіви можуть не повністю відновитися .

У цьому контексті мери Мехіко зобов'язані виконувати програму зміни клімату відповідно до розділів II та XI статті 8 Закону столиці про пом'якшення та адаптацію до зміни клімату та сталого розвитку, опублікованого главою уряду Клавдією Шейнбаум.

(Foto: Conagua)

З іншого боку, під час форуму Опріснення морської води та її використанняголова Комісії Герман Артуро Мартінес Сантойозазначив, що, враховуючи велику доступність морської води в Мексиці, опріснення є альтернативою для вирішення дефіциту води. Однак він зазначив, що слід враховувати, що ці проекти вимагають високого попиту на енергію для їх виробництва, високих експлуатаційних та експлуатаційних витрат, а також адекватної утилізації генерації відхиленої води

Варто зазначити, що нещодавно Conagua також повідомила, що зберігання трьох основних дамб системи Cutzamala, El Bosque, Valle de Bravo та Villa Victoria, які постачають частину столичного району Долини Мексики, зменшилися на 1,2 відсотка всього за один тиждень і становили 51,8%.

Що стосується греблі Ель-Боске, розташованої в Сітакуаро, Мічоакан, вона знизилася на 3,5% порівняно з попереднім тижнем , а рівень зберігання становив 44,2%, 89,5 мільйона кубічних метрів (Мм3).

Два інших водойми, розташовані в штаті Мексика, у Вілья-Вікторія залишаються на рівні 42,1%, з 78,2 Мм3 і зменшенням на 2%, а Валледе Браво на 60,2%, з 237,3 Мм3 і збільшенням на 0,2%.

(Foto: Twitter/ObservaValle)

Конагуа підкреслила, що вона веде пильне спостереження на складах в 210 основних греблях країни і деталізувала, що ці резервуари мають загальне зберігання 69,200 Мм3, тобто на 1723 Мм3 менше, ніж повідомлялося 5 квітня.

Організація додала, що до 11 квітня з цих 210 дамб лише 3 заповнені на 100%, загалом 96 Мм3.

Тим часом Національна служба погоди (SMN) повідомила, що з 1 жовтня 2021 року по 10 квітня 2022 року пройшов дощ на 21,6% менше, ніж історичний середній показник за той же період.

Крім того, він пояснив, що з 1 січня по 10 квітня спостерігався дефіцит 31,5% опадів порівняно з історичним національним листом того періоду.

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