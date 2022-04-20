Справа Дебанхі Ескобара: що відомо про пошуки департаменту та транспортної компанії

ДебанхіЕскобар намагався повернутися додому після вечірки, але батьки не чули від неї з раннього ранку 9 квітня 2022 року, коли водій, який повинен бувїї сфотографувати посеред дороги.

З тих пір виросли розслідування з боку влади і розшук сім'ї, яким вдалося простежити за їх проїзд в компанію транспорту , де її спіймали, через камери відеоспостереження, коли вона нібито просила допомоги.

Однак папка прокурора також вказала на інший шлях, який привів їх до пошуку квартири , де вони шукали речі 18-річної дівчини, за словами кореспондента Девіда Каррізалеса з Ель-Універсалса.

Autoridades hicieron un par de cateos en Monterrey FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM Gabriela Pérez | Gabriela Pérez

Саме через прокуратуру, спеціалізовану на зниклих безвісти, було отримано доступ до житлового підрозділу Condominios Constitución, в центрі Монтеррея, столиці Нуево-Леона. Площа знаходиться в 17 кілометрах від дороги, де розташовувався Дебанхі.

Приїхавши в одну з квартир на першому поверсі, влада намагалася постукати в двері, але в кінцевому підсумку примусово увійшла в пошуки підказок, які приведуть їх до місця розташування Дебанхі Ескобара.

За словами кореспондента Мексики Девіда Касаса дель Соля, в руках неолійської влади будуть звіти та дані, що свідчать про те, що всередині можна було знайти різні предмети, що стосуються справи зниклої дівчини.

Fiscalía de Nuevo León y gamilia o amigos de Debanhi Escobar continúan la búsqueda a 10 días de su desaparición Foto: REUTERS/Daniel Becerril REUTERS

Однак влада не з'ясувала причин обшуку, а також не розкрила результати обшуку, проведеного в деяких ОСББ досить далеко, і до цих пір без даних, які могли б пов'язати це з цією справою.

Годинами раніше батько Дебанхі, Маріо Ескобар, зізнався, що місцева прокуратура продовжила пошук і рядки розслідуваннявищезгаданих ОСББ, хоча додав, що навряд чи матиме доступ до результатів таких запитів.

Маріо Ескобар сказав, що прокуратура зробила багато роботи, щоб дізнатися більше інформації, яка дає впевненість, де знайти молоду жінку з Нуево-Леона. «Прокуратура зробила свою роботу, вона затримана, ми сподіваємось мати хороший погляд на те, що сталося», - сказав батько.

З іншого боку, El Universal повідомив, що сім'я Дебанхі змогла погодитися оглянути об'єкти Alcosa Transportes Internacional, з дозволу тих, хто відповідає за комплекс, Дебанхі звернувся б за допомогою після того, як нібито покинув таксист.

Ця перевірка, в компанії Цивільної сили та слідчої поліції, крім двономів, тривала більше 10 годин і не дала відповідних даних, які могли б допомогти знайти його місцезнаходження, повідомляє кореспондент.

Саме в цій компанії, розташованої на кілометрі 15,5 шосе до Нуево-Ларедо, дуже близько до того, де Дебанхі був, мабуть, покинутий, був Останнє місце, де Дебанхі був покинутий , змогли знайти його завдяки камерам безпеки поблизу району.

Los primeros cateos en busca de Debanhi Escobar no arrojaron datos relevantes hasta el momento Fotos: REUTERS/Daniel Becerril REUTERS

Згідно з останніми повідомленнями щодо справи молодої жінки, говориться, що в суботу, 8 квітня, вона відвідала вечірку в компанії своїх друзів. Однаклюди, з якими його супроводжували, мали розбіжності і розпалися. З раннього ранку 9 квітня спілкування з нею немає.

Молодажінка сіла на таксі для приватного обслуговування, але через свої незручності вона вийшла б з транспортного засобу і спустилася на трасу на15 кілометрі дороги до Нуево-Ларедо . Фотографія її очікування на шосе стала вірусною в соціальних мережах, тому що це було останнє місце, яке вона була помічена, перш ніж вона зникла.

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