Даніель Мартінес закінчив п'яте місце у Флечі Валлоні 2022 року, Ділан Тонс здобув перемогу

У Flecha Valona 2022 була розкішна лінійка цієї середи, 20 квітня, два найкращих переможців останніх років знову змагаються: Алехандро Вальверде з команди Movistar, яка має там 5 перемог, і нинішній дворазовий чемпіон світу Джуліан Алафіліп з Quick Step Alphilippe з Alphi-Vinyl, який має три видань.

Крім того, дворазовий чемпіон Тур де Франс Тадей Погакар взяв гру разом з переможцем випуску бельгійських змагань 2020 Марком Хірші від імені команди ОАЕ Emirates. Звичайно, було кілька бігунів, які прибули з наміром виграти гонку, як англієць Том Підкок з Ineos Grenadiers, але цього разу він не знав про вихід на пенсію в середині змагань.

Гонка запропонувала 202,1 км між Blegny і Mur de Huy, під час курсу було кілька схилів, з яких скористалися кілька бігунів, які були дуже сильними разом зі своїми командами. Умови гонки викликали напругу у велосипедистів дуже високою, а деякі впали, як це було у випадку колумбійського переможця Анакона Аркеа Самсіка, який був химерним Уорреном Баргілом.

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Інші гонщики зазнали механічних пошкоджень, таких як Remco Evenepoel Quick Step Alpha Vinyl, Тадей Погакар з ОАЕ Team Emirates та Міхал Квятковскі з Ineos Grenadiers. Потроху деякі бігуни залишили класичну гру в той час як загін пішов вперед до фінішу.

Кращі команди, які мали хитрощі, щоб боротися за денну перемогу, витягнули зграю з високим темпом, щоб зношувати своїх опонентів, намагаючись знижувати час на втік велосипедистів, які були більш ніж на півтори хвилини попереду загону фаворитів.

Кундінамаркіз Даніель Мартінес з Ineos Grenadiers залишився з основною групою, чекаючи підірвати стратегію зі своєю командою, допомагаючи Lotto Soudal в гонитві за втечею.

Карти грали з середини курсу, коли здавалося, що команди вже налаштовані скоротити дистанцію з чоловіками, які їдуть вперед і думали про те, щоб грати в гонці майже на фініші.

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Великий переможець після дуже сильного нападу бельгійського Ділана Тунса з Бахрейну Переможця, який підкорив іспанця Алехандро Вальверде команди Movistar за останні кілька метрів до воріт і таким чином піднімає руки і залишив ветерана Мурсіанського бігуна на другому місці, тоді як росіянин Олександр Власов з Бора Третє місце зайняв hansgrohe, після чого на 4 місці чемпіон світу Джуліан Алафіліп з Quick Step Alphi-Vinyl і 5 місце колумбієць Даніель Феліпе Мартінес з Інеоса за 7 секунд позаду переможця.

Кундінамаркіз продовжує дивувати шанувальників своїм величезним спортивним рівнем в цьому сезоні, в якому він здобув багато впевненості в собі, щоб бути лідером одного з найкращих загонів у світі. Даніель вступив конкурувати за титул з кращими в цьому типі звичайно, включаючи Тадей Погакар, який закінчив на 12-му місці.

Тим часом Рігоберто Уран з EF Education EasyPost увійшов до 42-го вікна 51 секунди позаду Teuns, тоді як переможець Arkea Samsic Anacona досяг 85-го за більш ніж 3 хвилини. Молодий колумбійський вершник Хесус Девід Пенья з BikeExchange вийшов на 139-у позицію більш ніж на 19 хвилин позаду чемпіона Валлоністрі, таким чином зумівши закінчити свою третину з п'яти змагань, які він зробив у своєму першому сезоні як професіонал в Європі.

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