Справа Дамаріс: Батько дитини до трьох років просить, щоб агресор повернувся з в'язниці Чаллапалка до Чіклайо

Батькомаленького Дамаріса дуже обурений і розчаровується, дізнавшись, що Хуан Антоніо Енрікес Гарсія, більш відомий як » Монстр Чіклайо», був переведений до в'язниці Challapalca в місті Пуно, з метою відбування 9 місяців попереднього ув'язнення в цій в'язниці.

Як ви пам'ятаєте, зізнаний ґвалтівник проходив у в'язниці Піксі в місті Чіклайо.

«Ну, я дійсно обурений і переживаю за те, що вони привезли туди чоловіка. Те, що він збирається зробити, це змусити цей процес зайняти більше часу, тому що він повинен бути присутнім тут у всіх провадженнях. При реконструкції подій він повинен бути присутнім», - прокоментував він у розмові РПП Noticias.

Крім того, він вказав, що розмовляє з адвокатом, який займається справою своєї молодшої дочки, щоб представити документ (оголошуючи передачу Хуана Енрікеса недійсною). «Це буде затримати цей процес більше. Я хочу, щоб суд був винесений знову, щоб не повернутися до того ж життя, а повернутись до роботи, продовжувати працювати для моїх дітей».

З іншого боку, він зазначив, що його маленька дівчинка одужає з кожним днем. «Слава Богу, а також турботі про медсестер, які взяли велику прихильність до моєї дитини».

На запитання про прохання Другої провінційної кримінальної прокуратури Хосе Леонардо Ортіса, щоб дитина до трьох років піддавалася ранньому випробуванню декларації, батько сім'ї запевнив, що вони не приймуть, оскільки це буде невдахом для його дівчинки.

Juan Antonio Enríquez García, el ‘Monstruo de Chiclayo’.

«Це буде затримати цей процес більше. Я хочу, щоб суд був винесений знову, щоб не повернутися до того ж життя, а повернутись до роботи, продовжувати працювати для моїх дітей».

Зі свого боку, адвокат по родині Дамаріс запевнив, що це рішення ІНП, перешкоджає процесу розслідування в цій справі.

«Ми виявляємо обурення і стурбованість тим, що це положення ІНП ускладнитьпідготовчі дослідження , оскільки не вистачає тестів, які потрібно проводити особисто та примусово з цією темою. Отже, коли Державне міністерство планує, наприклад, працьовитість реконструювати події , ви не могли розраховувати на їх присутність», - сказав адвокат із захисту потерпілої дівчини для Panamericana TV.

Крім того, він заявив, що «така ситуація і віддаленість з ув'язненим призведуть до більшої тривалості процесу до тих пір, поки, можливо, не закінчиться термін попереднього ув'язнення, і тоді, людину можна було б попросити про звільнення цього суб'єкта через надмірне позбавлення волі».

СУСІДИСПАЛИЛИ БУДИНОК «МОНСТРА ЧІКЛАЙО»

Дізнавшись цю новину, жителі району Хосе Леонардо Ортіс в Чіклайо були повністю збентежені викраденням та сексуальним насильством маленької 3-річної дівчинки, і вирішили зробити справедливість своїми руками. Десяткилюдей напали на будинок Хуана Антоніо Енрікеса Гарсії з камінням та палицями.

Розгніване населення раніше дісталося за межі поліцейської дільниці, де знаходився «монстр Чіклайо», якого майжелінчували, щоб змусити його заплатити за жорстокий злочин, який він вчинив проти 3-річної дівчини, якувін викрав, катував, а пізніше сексуально зловживав нею.

Як ви пам'ятаєте, маленький Дамаріс був викрадений за лічені секунди, коли її мама здійснювала покупки в магазині. У своїй сповіді нападник запевнив, що він був п'яний в той час, коли він взяв неповнолітнього і поклав її в свій транспортний засіб.

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