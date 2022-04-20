COVID-19: Перу зафіксував 180 нових інфекцій та 11 смертей за останні 24 години

Пандемія COVID-19 все ще присутня в нашій країні, особливо зараз, коли ми переживаємо третя хвиля зараження через наявність омікронного варіанту. За даними Ситуаційної кімнати Міністерства охорони здоров'я (Мінса), за останні 24 години було зареєстровано 205 нових інфекцій, а 10 співвітчизників втратили їхжиття через коронавірус. Зацей період по всій країні було випробувано 6 051 людина.

Кількість госпіталізованих людей зростає до 1040 через вірус, який викликав цю пандемію. Зних 356 госпіталізовані до відділення інтенсивної терапії (інтенсивної терапії), що обробляється за допомогою ШВЛ. Заданими Міністерства охорони здоров'я, понад 3 мільйони людей перебувають у домашній ізоляції з моменту початку пандемії.

З березня 2020 року на коронавірус було протестовано понад 25 мільйонів перуанців, з яких 3 557 139 були підтверджені випадки. 212 676 - це загальна кількість , поки що співвітчизників, які померли через COVID-19 з моменту першого зареєстрованого вірусу на національній території.

Для того, щоб зупинити інфекції, уряд дотримується рекомендації поважати фізичне дистанціювання щонайменше на один метр між людьми. Він закликає населення постійно мити руки, носити маски, які є, бажано, KN95.

МАЙБУТНЄМАСОК

Після двох років зіткнень з пандемією COVID-19 маски продовжують залишатися інструментом запобігання зараженню між громадянами; однак дискусія про їх дійсність привернула більшу увагу в останні тижні. «Коли ми досягнемо 80% третьої дози, ми зможемо запланувати видалення масок. Нам потрібно, щоб населення перевищило 80% своєї третьої дози, щоб зняти маску», - це остання заява міністра охорони здоров'я Хорхе Лопеса.

Небезпека, якій частина населення все ж буде піддана, була б однією з причин не зняття обов'язкового використання масок. «Просто у нас все ще є група, яка може бути інфікована, і разом з нею знову призведе до високих показників госпіталізованих пацієнтів, є причиною того, що ми все ще не можемо думати про це», - додав він.

Зі свого боку, Національний інститут охорони здоров'я (INS) зазначив, що важливо врахувати кілька міркувань, щоб припинити використання масок. Керівник установи Віктор Суарес підкреслив, що для усунення обов'язкового використання маски на відкритих просторах необхідно збільшити покриття вакцинацією проти COVID-19.

«Чилі нещодавно скасував використання масок на відкритих просторах, але вони мають покриття третьою дозою 85% і покриття другої дози 91%. Мизнаходимося на 49% і рухаємося вперед, але з великими розривами в регіонах покриття не є однорідним по всій країні, нам потрібно збільшити це, щоб мати можливість розслабити певні заходи, такі як використання масок на відкритих просторах зі спокоєм», - це порівняння, яке використовував фахівець.

Слід пам'ятати, що останніми тижнями приплив у центрах вакцинації зменшився, і все менше дітей у віці від 5 до 11 років відвідують щеплення для отримання будь-якої їх дози. Слід пам'ятати, що в цих випадках підтримка батьків має вирішальне значення, оскільки вони несуть відповідальність за їх передачу та надання їм необхідного дозволу на вакцинацію в будь-якому з центрів, розташованих у різних районах міста.

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