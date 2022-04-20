«Виберіть або помри»: ще один фільм прокляття, цього разу з відеоіграми як центром сюжету

«Виберіть або померти»: звичайна відеоігра змінює життя різних людей, включаючи життя головних героїв. (Netflix)

На сцені відкриття дорослий ботанік і фанат відеоігор Hal (Едді Марсан) отримує копію вигаданої інтерактивної комп'ютерної гри під назвою «CURS>R». Це гра з текстом і варіантами, з яких ви повинні вибрати, щоб пройти рівень. Хал розбавився знахідкою, але незабаром виявляє, що гра знає все, що відбувається навколо нього і відповіді супроводжуються реальними наслідками. Цечудовий пролог, щоб представити те, що йде, гра серйозна.

Через кілька місяців блискуча студентка коледжу Кайла (Іола Еванс) працює прибирання, щоб заплатити за навчання. Вона надає технології своєму другові Ісааку (Asa Butterfield), комп'ютерному експерту, який, в свою чергу, допомагає їй навчитися кодувати, щоб вона могла набути достатньо навичок для своїх занять. Коли Кайла перетинає стежки зі старою грою, вона зрозуміє, що їй належить вибрати один з варіантів або померти. Чи є спосіб втекти?

Кінотеатр жахів, як і будь-який інший жанр, повинен пройти три етапи для роботи: цікаву ідею, привабливий розвиток та закриття, яке відповідає його обіцянкам. Жах важко закрити свої історії, тим більше в епоху франшиз, де успіх можна перетворити на багато фільмів блокбастерів. Виберітьабо померти має початковий шарм, заснований на його погляді на піонерів відеоігор, їх естетика, їхні звуки, обмеження та, тепер, ностальгічний зміст.

Скільки підморгувань і цитат має сценарій? Багато, звичайно. Скільки хороших сцен має фільм? Кілька, на щастя. Більшість з них не мають особливого сенсу, але вони мають необхідну напругу. І як вже говорилося, приміщення хороше, але сюжет не встигає витримати до кінця. Чимбільше часу глядачеві доводиться думати, тим менше відповідей може дати фільм. Щоб витримати себе, і як це часто буває в жанрі, фільм спирається на особисті історії і жахи реального світу. Потроху він фліртує з такими заголовками, як Кошмар у глибині ночі або The Call. Суміш, яка не прогресує.

ГолосРоберта Енглундапідтверджує всі ці зв'язки. Енглунд діє сам, щоб запечатати весь зв'язок з вісімдесятими. Все, що слід після, - це ряд пояснень, які відключають інтерес сюжету. Чим більше вони хочуть нам пояснити, тим менш цінною є історія. Остання третина сюжету - все під гору. Любов до відеоігор та мрія коли-небудь досягти ідеальної історії, пов'язаної з ними, тримають нас зацікавленими до кінця. В решті-решт ми всі програємо.

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