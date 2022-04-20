Влада знищила табори Об'єднаних Картель в Тепалкатепек

Наркотабори, які проводили різні громади без зв'язку в регіонах Тепалькатепек та Коалькоман, в Мічоакан (в центральному заході Мексики), були знищені елементами Седена та Національної гвардії.

У вівторок секретар громадської безпеки держави оголосив через свій акаунт у Twitter, що в районах Альваро Обрегон, Каноітас, Пінолапа та Ла-Пуріфікадоррозташовані пункти безпеки, які передбачали члени злочинної групи Carteles United встановленідля запобігання входження інших конкуруючих організацій.

«Разом із @SEDENAmx та @GN_MEXICO_ ми знаходили та знищили 5 парапетів у муніципалітетах Тепалькатепек та Коалкоман; підтримуються оперативні дії для збереження порядку в Tierra Caliente. #HonestidadyTrabajo», він читає.

(Foto: Twitter/@SSeguridad_Mich)

16 квітня Хуан Мігель «N», псевдонім Ель Джонні, передбачуваний оператор злочинної групи Лос Рохос , був захоплений в муніципалітеті Тепалькатепек, підрозділ картелю Белтран Лейва .

Джонні вважається пріоритетною мішенню для США щодо злочинів відмивання грошей, кримінального об'єднання та проти здоров'я. Владаідентифікує його як одного з основних операторів торгівлі наркотиками з Південної Америки; у нього є тимчасовий ордер на арешт з метою екстрадиціїв США.

Тепалкатепек (на захід від Мічоакан) ідентифікується як база операційХуана Хосе Альвареса Фаріаса, псевдоніма Ель Абуело , лідераОб'єднаних картелів.

Згідно з інформацією розвідки, злочинна група на чолі з Ель-Абуело оскаржує муніципалітети Мічоакан з картелем Халіско Нуева Генерасьон (CJNG) .

Вже кілька місяців солдати та агенти Національної гвардії гастролюють райони, щоб знайти, видалити та знищити барикади, розміщені на головних входах Тепалкатепек.

(Foto: Twitter/@SSeguridad_Mich)

(Foto: Twitter/@SSeguridad_Mich)

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