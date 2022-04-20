Адвокат Маргарита Кабелло запевнила, що призначити спеціального реєстратора на заміну Олександра Вега неможливо

Президентські вибори все ближче, і кілька політичних фронтів висловили свою незгоду з роботою, яку виконує реєстратор Олександр Вега після того, що сталося на законодавчих виборах 19 березня, на яких після попереднього підрахунку з'явилося більше мільйона голосів. Саме з цієї причини кілька цих політичних груп прислухалися до заклику прокурора Маргарити Кабелло і зустрілися в сутності.

Тамвисловлювалися побоювання, побоювання та пропозиції щодо гарантій президентських виборів, які відбудуться 29 травня . На цій зустрічі Офіс Генерального прокурора нації також попросили призупинити національного реєстратора Олександра Вега, одного з тих, хто звинувачується у створенні кризи довіри в РАГСі.

Представники різних виборчих кампаній висловили стурбованість майбутніми виборами, відсутністю оплати ресурсів за окремі кампанії, відсутність механізмів забезпечення особистої доброчесності кандидатів та незахищеності в регіонах, які могли б обмежити реалізацію права на голосувати.

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«Інституційність продовжуватиме бути сильною, легітимізованою та працювати над прозорістю та гарантіями, як для політичних кампаній, так і для громадян», - сказав Кабелло після майже чотирьох годин зустрічей. Він також підвів підсумки і виділив деякі висновки, досягнуті різними політичними фронтами.

Одним з великих питань на столі стала можливість призупинення національного реєстратора Олександра Веги, який перебуває під попереднім розслідуванням Генеральної прокуратури через порушення минулих законодавчих виборів. На це Кабелло відповів: «Наразі ми не можемо призначити спеціального реєстратора. Миперебуваємо на стадії тестування. Сьогодні РАГСнадісл нам повний звіт про план роботи 42-денної президентської кампанії. Всі ці тести, після цього аналізу, ми вирішимо відповідно до правил, чи підходить призупинення».

З іншого боку, і незважаючи на багато побоювань і побоювань з боку кандидатів та їх віце-президентських формул попереду виборів, які відбудуться трохи більше місяця. Генеральний реєстратор нації повідомив про зміни до форм Е-14 та картки для президентських виборів.

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Як раніше повідомляв реєстратор Олександр Вега, форма E-14 тепер буде мати більші коробки та кольорові фотографії кандидатів у президенти. Цемає на меті значно полегшити для голосування журі проведення попереднього підрахунку і, таким чином, уникнути помилок у маркуванні ящиків, що, на думку суб'єкта господарювання, вплинуло на результати підчас підрахунку на минулих законодавчих виборах.

Деякі зміни, які вимагали різні політичні кампанії, були внесені до виборчих карток та були затверджені Національною виборчою радою (CNE). Кандидати матимуть більші фотографії, кольорові логотиболи, і друк їх буде зроблено на екологічно чистому папері. Зіншого боку, у розіграші буде обрано понад 700 000 журі голосування , і буде забезпечено, що «всі члени виборчих дільниць розподіляються неоднорідно, з різною політичною приналежністю, а журі, висунуті політичними кампаніями, будуть пріоритетними», - сказав РАГСу.

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