З'їв: Юнак викликав до себе в будинок хлопця, якого він зустрів на Гріндр, не віщуючи, що він згвалтуватиме свою матір

Страшилка пережила молода людина при використанні програми для знайомства з людьми через соціальні мережі. Однак він ніколи не уявляв, що дорого заплатить за зустріч, яку він отримав з хлопцем, який назвав себе «Дієго Алонсо».

Цяпрограма називається Grindr, і це сайт знайомств, в ньому 30-річний християнин вирішив запросити цю людину до свого будинку , розташованого в районЕе, не провіщаючи, що цей 45-річний чоловік був був був злочинцем.

У розмові з Radio Exitosa юнак розповідав, що через додаток він вже зустрічав інших хлопців у себе вдома, тому цього разу він не боявся зробити те саме, адже кілька місяців знав цього хлопця, який прикидався своїм другом.

ВОНИБУЛИ ЙОГО ДРУГУВАННЯ

Як він пояснив, близько 16:00 минулого понеділка, 11 квітня, «Дієго Алонсо» прибув додому своєї жертви з Мангомарки в Сан-Хуан-де-Луріганчо. Привітавши його, хлопець купив пачку сигарет і шість пачки пива, поки вони розмовляли всередині кімнати його кімнати.

«Раніше я багато разів ходив у ванну. Колия повернувся, у мене вже були відкриті банки. Потімми пішли до кімнати, щоб продовжувати пити, і я думаю, що там, коли я пішов у ванну, я поклала в нього наркотичні речовини»,- пояснив юнак.

Хоча він відчував запаморочення, Крістіан не підозрював, що його легували. Він також підкреслив «Дієго Алонсо», що його мати приїхала о 6 годині дня, і що не було проблем, що обидва пили всередині своєї кімнати.

«Я сказала їй, що жила з мамою, я відчував, що вона шовковиста, але я сказав їй, що нормально, тому що моя мама відкрита і вже бачила мене з іншими хлопцями, тому (Дієго) сказав мені представити її з моєю мамою», - сказав він.

Після прибуття додому мати молодої людини зустрічає «Дієго Алонсо», цей хлопець пропонує йому банку пива, щоб «увійти в довіру». Дамаприйняла, не підозрюючи, що, як і її син, вони вживали алкоголь в поєднанні з ЛСД і діазепамом.

СЕКСУАЛЬНОЗЛОВЖИВАТИ МАТІР'Ю

Через кілька хвилин і мати, і син були леговані впливом речовин, які були кинуті в пиво. Побачивши, що вони не реагували, злочинець скористався можливістю взяти серед інших технологічні пристрої, такі як ноутбук, телевізор, Play Station 4. Не задоволений цим, він також зловживав мамою Крістіана.

Молода людина, шкодуючи за те, що він настільки довіряє, подав скаргу в поліцейську дільницю Саламанки на суб'єкта, який, мабуть, використовує назву «Дієго Алонсо» як псевдонім для захоплення своїх жертв. Однак поліція каже, що це ім'я повинно бути лише випадковим, оскільки через те, як воно працює, воно повинно мати більше профілів з різною інформацією.

Тим часом його мати вже пройшла юридичну медицину, де, на жаль, було підтверджено, що він став жертвою сексуального насильства з боку цих суб'єктів.

ПОРАДИ, ЯК УНИКНУТИ СТАТИ ЖЕРТВОЮ ПІД ЧАС ЗУСТРІЧІ З ЛЮДИНОЮ В ІНТЕРНЕТІ

- Ніколи не надавайте більше інформації, ніж доречно людині, яку ви знаєте в соціальних мережах, хоча вони розмовляють місяцями.

- Будьте уважні, щоб виявити, скільки у вас фіксована зарплата, які речі в будинку, скільки живуть. Уникайте занадто точної.

- Ніколи не запрошуйте в свій будинок сторонніх людей. Завжди ходити в людні місця і бажано з кимось, хто залишається поруч і пильним.

- Уникайте вживання спиртних напоїв на перші побачення і завжди будьте в курсі кожного напою.

-Краще бути підозрілим.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ