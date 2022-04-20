Арлі Родрігес та його одкровення про Universitario: «Було 2 або 3 гравці, які не намагалися, боячись помилитися»

АланзаЛіма здобула історичну перемогу після побиття Universitario Deportes 4-1 в so- футбольний класичний перуанський. Це був приголомшливий результат, який підняв довіру до «блакитних і білих» перед тим, що до них приходить. Однак Арлі Родрігес виявив, що він розмовляв з одним з «кремів» і зізнався, що тиск громадськості вплинув на рахунок.
«Коли матч зупинився, я розмовляв з одним з них, і він сказав мені, що він сердитий, тому що все, що вони мали на увазі, було перекинуто на них. З них було 2 або 3 гравці, які боялися спробувати, боячись помилитися, що скаже громадськість. Звідтивони починали погано. Публіка може зіграти вас проти або за вас. Коли ми забили 2 швидких голи стадіон не заохочував те ж саме. Був повний відчай громадськості, і це було передано в сільську місцевість. Їхні обличчя відчували тугу. Ми відчували це і грали з ним. Ми насолоджувалися цим і веселилися», - сказав футболіст «whiquiazul» в інтерв'ю для DirecTV Sports Peru.
Він також посилався на пропозицію гри, яку мали «безе», кому вони вивчали їх у перші хвилини і знав, що вони можуть спричинити небезпеку. «Ми знайшли рідкісний «U». Ми очікували від них більше, на їх ньому та з їх ньою аудиторією. Алеми швидко зрозуміли, що вони не хочуть контролю над партією. У перші 10 або 11 хвилин ми побачили, що хазяї не пішли, вони не дивилися вгору, вони не штовхають, не виграли розкол, вони не виграли другий м'яч і один від одного вони були трохи довгими. Каетано завжди був викритий, захист відтягувався назад, і ми знали, як це швидко читати. Після того, як ми взяли під контроль матч і прийшов перший гол Джаіро, ми знали, що у нас є щось, щоб нашкодити йому. Митакож бачили, що у нас було багато способів дістатися туди, що могло бути гірше. Ми змогли забити ще 2 або 3 голи», - сказав він.
І це те, що, незважаючи на те, що на початку дії були розділені, гол Джаїро Кончі розблокував матч на користь Альянси Ліми. Хоча те, що в кінцевому підсумку потрапило в місцевий акторський склад, був другим голом лише через 5 хвилин після першого. Негайно ті, хто очолював Карлос Бустос, взяли під контроль м'яч і обробляли його так, як їм заманеться.
Однак Universitario намагався змінити ситуацію, забивши власні двері Пабло Мігеса після блискучої індивідуальної п'єси Івана Сантіляна. Родрігес вважав, що в той час буде реакція людей Їли, але це було не так. «Коли він отримав 2-1 з власною метою нашого товариша по команді, ми думали, що вони візьмуть іншу реакцію, але ми побачили рівний «U», розкол, який ми знали, що можемо ліквідувати в будь-який час», - сказав він.
МЕТААРЛІ
Хоча він починав на альтернативній лавці, колумбійський вінгер увійшов на 68 хвилин Крістіан Бенавенте. Всього через 60 секунд його мета прийшла після точної допомоги від Едгара Бенітеса. «Ми щасливі і щасливі. Це була кругла класика. Важко направити те, що сталося. Це те, що я ніколи не стерти з розуму чи своєї пам'яті. Моя перша класика грала, а потім прийшла мета, яка мені так потрібна, і я запитав Бога. Тодісаме торжество був нинішній чемпіон. Пісні Сегунди були почуті і так далі, але ми хотіли сказати їм, що ми нинішній чемпіон, що ніхто не збирається їх забрати, а вдома ми гуляли», - сказав «кафетер», пояснивши причину їхнього святкування.
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