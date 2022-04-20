Арлі Родрігес та його одкровення про Universitario: «Було 2 або 3 гравці, які не намагалися, боячись помилитися»

АланзаЛіма здобула історичну перемогу після побиття Universitario Deportes 4-1 в so- футбольний класичний перуанський. Це був приголомшливий результат, який підняв довіру до «блакитних і білих» перед тим, що до них приходить. Однак Арлі Родрігес виявив, що він розмовляв з одним з «кремів» і зізнався, що тиск громадськості вплинув на рахунок.

« Коли матч зупинився, я розмовляв з одним з них, і він сказав мені, що він сердитий, тому що все, що вони мали на увазі, було перекинуто на них. З них було 2 або 3 гравці, які боялися спробувати, боячись помилитися, що скаже громадськість. Звідтивони починали погано. Публіка може зіграти вас проти або за вас. Коли ми забили 2 швидких голи стадіон не заохочував те ж саме. Був повний відчай громадськості, і це було передано в сільську місцевість. Їхні обличчя відчували тугу. Ми відчували це і грали з ним. Ми насолоджувалися цим і веселилися», - сказав футболіст «whiquiazul» в інтерв'ю для DirecTV Sports Peru.

Він також посилався на пропозицію гри, яку мали «безе», кому вони вивчали їх у перші хвилини і знав, що вони можуть спричинити небезпеку. « Ми знайшли рідкісний «U». Ми очікували від них більше, на їх ньому та з їх ньою аудиторією. Алеми швидко зрозуміли, що вони не хочуть контролю над партією. У перші 10 або 11 хвилин ми побачили, що хазяї не пішли, вони не дивилися вгору, вони не штовхають, не виграли розкол, вони не виграли другий м'яч і один від одного вони були трохи довгими. Каетано завжди був викритий, захист відтягувався назад, і ми знали, як це швидко читати. Після того, як ми взяли під контроль матч і прийшов перший гол Джаіро, ми знали, що у нас є щось, щоб нашкодити йому. Митакож бачили, що у нас було багато способів дістатися туди, що могло бути гірше. Ми змогли забити ще 2 або 3 голи », - сказав він.

І це те, що, незважаючи на те, що на початку дії були розділені, гол Джаїро Кончі розблокував матч на користь Альянси Ліми. Хоча те, що в кінцевому підсумку потрапило в місцевий акторський склад, був другим голом лише через 5 хвилин після першого. Негайно ті, хто очолював Карлос Бустос, взяли під контроль м'яч і обробляли його так, як їм заманеться.

Однак Universitario намагався змінити ситуацію, забивши власні двері Пабло Мігеса після блискучої індивідуальної п'єси Івана Сантіляна. Родрігес вважав, що в той час буде реакція людей Їли, але це було не так. « Коли він отримав 2-1 з власною метою нашого товариша по команді, ми думали, що вони візьмуть іншу реакцію, але ми побачили рівний «U», розкол, який ми знали, що можемо ліквідувати в будь-який час », - сказав він.

Alianza Lima fue muy superior a Universitario y le ganó los duelos individuales. | Foto: Liga 1

МЕТААРЛІ

Хоча він починав на альтернативній лавці, колумбійський вінгер увійшов на 68 хвилин Крістіан Бенавенте. Всього через 60 секунд його мета прийшла після точної допомоги від Едгара Бенітеса. «Ми щасливі і щасливі. Це була кругла класика. Важко направити те, що сталося. Це те, що я ніколи не стерти з розуму чи своєї пам'яті. Моя перша класика грала, а потім прийшла мета, яка мені так потрібна, і я запитав Бога. Тодісаме торжество був нинішній чемпіон. Пісні Сегунди були почуті і так далі, але ми хотіли сказати їм, що ми нинішній чемпіон, що ніхто не збирається їх забрати, а вдома ми гуляли », - сказав «кафетер», пояснивши причину їхнього святкування.

Колумбійський вінгер Аланза Ліми опублікував деякі деталі цього матчу, який закінчився розгромом на його користь | Відео: DirecTV Sports Perú

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