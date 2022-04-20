Альдо Міясіро: Хто така Фіорелла Ретіс, жінка, яка співвідноситься з телеведучою?

ім'я Фіорели Ретіс набуло актуальності в останні години цього вівторка після того, як він став головним героєм ampay з Альдо Міясіро . Хоча її бачили на телебаченні через свою кар'єру репортера, вона вперше брала участь у перуанському розважальному скандалі.

Як видно в своїх соціальних мережах, вона вважає себе багатогранною жінкою і коханцем футболу. В даний час вона працює ведучою технологічної програми «Click», яка транслюється на Movistar TV, Claro TV, Best Cable, серед інших каналів. Варто згадати, що серед останніх його гостей був популярний «Чіно» Міясіро.

Він також відповідає за деякі сегменти спортивного веб-порталу «Ovación Digital», який повідомляє про національний футбол та всі його матчі. Крім того, вона демонструє себе як фігура і є послом для «BetGana», платформи для ставок на спорт.

Fiorella Retiz y Aldo Miyashiro en el programa "Click". (Foto: Instagram)

4 квітня Фіорелла Ретіс поділилася зі своїми більш ніж 94 000 підписників в Instagram, що вона отримала ступінь бакалавра журналістики після закінчення свого диплому в коледжі минулого року.

Під час кар'єри комунікатора вона працювала над спортивними програмами та була репортером на «Al Sexto Día». Серед своїх останніх публікацій він не вагаючись поділився деякими фотографіями з командою «La Banda del Chino», з якою прокоментував перуанську футбольну команду.

Фіорелла Ретіс дуже активна в соціальних мережах, поширюючи свою щоденну діяльність як репортер спортивної команди Once Machos FC та Суперліги «Футбол 7». З іншого боку, вона не соромиться підкреслити любов, яку вона має до свого 6-річного сина, і розмістити кілька фотографій своїх різних поїздок, які вона робить до інтер'єру Перу.

Fiorella Retiz en el programa "La Banda del Chino" en el 2015. (Foto: Instagram)

ВІНВІДКЛЮЧИВ КОМЕНТАРІ НА СВОЇХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Після попереднього перегляду ampayAldo Miyashiroпоширився в другій половині дня 18 квітня, Фіорелла Ретісздивувала відключенням коментарів з усіх своїх соціальних мереж. На його офіційному акаунті Twitter видно, що жоден твіт не може бути прочитаний.

«Ці твіти захищені. Тільки схвалені послідовники можуть побачити Twwts Фіорелли Ретіс», - сказала соціальна мережа всім, хто не є послідовниками репортера.

Foto: Twitter

Те ж саме він зробив на своєму офіційному акаунті в Instagram , оскільки ніхто не може коментувати його пости. Слід зазначити, що це рішення прийшло саме тоді, коли Магалі Медіна оголосив про пропаганду ampay, тому викликало підозри з самого початку. Все начебто свідчить про те, що комунікатор не хотів отримувати від користувачів повідомлення про відхилення.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

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