70 туристів евакуювали через зіткнення в Сьєрра-Неваді-де-Санта-Марта

Зіткнення в Сьєрра-Неваді-де-Санта-Марта тривають, останній звіт, представлений понад 70 туристів, які збиралися в Загублене місто, повинні були евакуюватися через поліцейську операцію та Національну армію проти сил самооборони Конкістадори Сьєрра (ACSN) в ' Мачете Пелао'.

У діалогах з радіо W Radio соціальний лідер і правозахисник Лебер Дімасповідомив, що «на північно-східному схилі, який стикається з Сьюдадом Пердіда, відбулося протистояння між завойовують Сили самооборони Сьєрри і Громадськими силами, в результаті чого є постраждалий офіцер і, мабуть, одна людина вбита, є розмови, хто може бути командиром підкорюючих само-оборонних груп Сьєрра, але ця інформація не підтверджена».

Así lo publicó en sus redes sociales el líder social y defensor de derechos humanos. Foto: Twitter @Leberlisandro

Так само Дімас підтвердив переміщення 570 людей через зіткнення між «Лос-Паченкасом» та « Ель Кландель Гольфо» у сільській Сієназі.

Крім того, Лебер запевнив, що з 2008 року було зроблено звіт про характеристику, який показав, що «Острів затоки» вже мав присутність у 16 з 30 муніципалітетів, включаючи Санта-Марта, факт, який також був відображений у районах відомства.

У сільській місцевості муніципалітету Сієнага (Магдалена) є попередження про бойові дії, які самоописані сили самооборони Гайтанисти Колумбії, більш відомі як клан Перської затоки, та Сили самооборони Конкістадори Сьєрра або Лос-Паченка, які воювали над територією з початку Страсного тижня продовжувати вчиняти злочини з незаконним обігом наркотиків.

Найбільшепостраждало село Ла Секрета, вони повідомили в газеті Barranquilla El Heraldo,де посилилися бойові дії між двома групами торгівлі наркотиками, в результаті чого кілька сімей відмовилися від своїх будинків і переїхали в міські райони міста, і сусідній муніципалітет Зони Бананера, а також міста Санта-Марта і Барранкілья.

Тим часом на радіостанції Каракол вони консультувалися з антропологом Лербером Дімасом, який є аналітиком конфлікту в цьому регіоні країни, який пояснив, що постраждалі не визнають себе переміщеними особами, оскільки вони добровільно покинули свої будинки, щоб запобігти будь-якому інциденту в розпал сутичок серед кримінальних структур.

«Вони не повідомили, і вони не будуть. Вони не розуміють, що це вимушене переміщення. Для них це серйозно, але це не означає, що це переміщення, тому що ніхто їм не сказав: -залиште цю область-, але вони залишили власну вільну волю, тому що побачили ризик, і це переміщення, і навіть якщо вони інтерпретують це по-різному, злочин відбувається», - пояснив він на радіо Каракол.

Він додав, що ці дві групи, які вийшли з вимерлого Аука, перегрупуються, що призвело до хвилі насильства в цій області Колумбійських Карибських островів. «Ніхто не говорить їм піти, але немає гарантій безпеки або спокою», - сказав він.

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