420: як і коли марихуана прибула до Мексики

Fotografía de archivo de plantas de cannabis. EFE/José Jácome

Цього 20 квітня відзначає Всесвітній день марихуани . Навколопоходження цього торжества існує кілька теорій, хоча найбільш прийнятною є те, що група молодих людей, які називали себе Лос-Вальдосом, у 70-х роках, в Каліфорнії, США, зібралася разом, щоб курити марихуану після школи. Дляцього вони вирішили, що час зустрічі буде 4:20, і насправді вони використовували код 420 як ключ.

Інша відома версія розповідає, що в 1995 році у Ванкувері, Канада, зібралося 200 користувачів канабісу, з наміром вимагати декриміналізації цього продукту, і як спосіб протесту курили цю траву на публіці.

Якою б не була причина, споживачі по всьому світу прийняли цю дату, щоб відсвяткувати Всесвітній день марихуани.

У Мексиці марихуана є найбільш широко використовуваним незаконним наркотиком серед населення. За підрахунками, близько семи мільйонів мексиканців, 8,6% дорослих у віці від 18 до 65 років, спробували це принаймні один раз.

Звідки береться знаменитий «420», щоб посилатися на все, що стосується марихуани.

А справа в тому, що історія рослини в Мексиці має давню історію, яка починається за часів колонії і триває донині. Згідно з текстом Історичний бревіарій про каннабіс, з бібліотеки віртуального права Інституту правових досліджень Національного автономного університету Мексики (UNAM), канабіс був присутній у розвідувальних поїздках і досяг Америки в 16 столітті, коли він був введений як джерело клітковини в Чилі в 1545 році, а вПеру , дев'ять років потому. Англійські колоністи також розуміли його важливість, оскільки вона була завезена в Канаду в 1606 році і до Вірджинії в 1611 році.

Він прибув до Мексики під час Завоювання, привезеного Педро Куадрадо, одним із конкістадорів, які входили до експедиції Панфіло де Нарваес. Зайого власними словами, Куадрадо був тим, хто почав вирощування цієї рослини на цих територіях.

Той самий текст зазначає, що історик Сільвіо Завала стверджує, що Ернан Кортес рекомендував посадку та вирощування конопель, оскільки він сказав, що корінні жителі, щоб добре жити, мали, головним чином, до приходу іспанців, не маючи тонкої вовни, конопель, льону, рослин та чотирьох горошин.

F Ray Juan de Zumarraga був захоплений конопель, мабуть, тому що, за словами Фрей Хуана де Торкемади, Зумаррага, приблизно в 1531 році, доклав старання в посадці плодів Кастилії, конопель та льону, як один із заходів, спрямованих на досягнення процвітаючої економіки, яка дозволила б іспанцям оселитися в Мексиці, щасливо адаптуватися.

Este 20 de abril se conmemora el Día Mundial de la Marihuana. (Gustavo Gavotti)

Інквізиція була першою інстанцією в Мексиці, яка санкціонувала непромислове використання конопель . Заборона зосереджена на певних рослин, включаючи peyote, ololiuqui, і так звані pipilzinzintles або pipilzinzintlis, також відомий як «поважні діти. Останнє- це назва, яку корінні жителі використовували для позначення конопель та інших рослин в ритуалах, в яких вона потрапила в організм для своїх психоактивних ефектів. Заборона була дана в лютому 1769 року.

Незважаючи на це, на початку 1777 року почалася одна з найбільших економічних кампаній в історії Нової Іспанії: прагнули впровадити вирощування конопель з повною силою Корони . Останній висловив такий інтерес до цього, що навіть направив групу іспанських фермерів для поширення методів вирощування та навіть змінив свою політичну лінію, надавши дозвіл на встановлення Королівської фабрики полотняних та полотен у намісництві.

Розподілпростою землі, будь то приватна чи корона, серед корінних народів, також було наказано для полегшення вирощування.

Після незалежності Мексикивикористання, яке почали надавати коноплі, було вже не текстильним, а ритуальним та лікарським. Зцілення та практики з рослинами перестали переслідуватися з релігійних міркувань, однак замість цього медична практика, яка виникає в цій сучасній свідомості, вважатиме, що переслідування, хоча протягом 19 століття та початку 20 століття це не обґрунтовує потребу в покарання, і вони лише конкретизують переконання або обряди своєї практики.

Durante la Revolución Mexicana, el uso de la marihuana era muy común. Foto: AFP

Перші нормативні акти в галузі охорони здоров'я, які розпочалися в кінці 30-х і початку 40-х років 19 століття, були прецедентом Кримінального кодексу 1871 року, в якому вперше караються злочини проти здоров'я. Доцього часу рослина вже було відомо під назвою марихуана, що зробило б його знаменитим у всьому світі.

Для Мексиканської революціївживання марихуани було дуже поширеним явищем. Однак в 1908 році, незадовго до цього, почався більш жорсткий контроль споживання енервантеса. Нарешті, в 1920 році його використання було заборонено.

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