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Вівторок 19 Квітень 2022
Україна

Коли Аліанза Ліма та «Спортинг Кристал» знову зіграють за Кубок Лібертадорес 2022?

Обидва покращилися на місцевому турнірі, але все одно мають непогашену заборгованість на міжнародних змаганнях. Знайте дати їх наступних зустрічей.

Newsroom Infobae

19 Квітень 2022

Кубок Лібертадорес залишається турніром терору для перуанських клубів. Поки що цього року ніхто не зміг забити хоча б одну нічию. Сезар Валлехо та Universitario не вийшли на груповий етап, тому лише Alianza Lima та «Спортинг Кристал» можуть змінити обличчя цього жорсткого сьогодення.

У перші кілька днів ситуація була дуже схожою для обох. Ніхто не встиг додати, і їх шанси на кваліфікацію до раунду 16 знаходяться в небезпеці. Конкуренція не прощає помилок і змушує платити дорого. У будь-якому випадку, фанат вимагає і є обов'язок виграти в обох установах.

Слід зазначити, що на цьому тижні (між 19 і 21 квітня) не було міжнародної дати дати відпочити жорсткому календарю, з яким стикаються команди. Але все повертається у вівторок 26, як в цій частині світу, так і в Європі (Ліга чемпіонів). У Копа Лібертадорес буде відтворюватися дата 3.

Alianza Lima і «Спортинг Кристал» дуже допомогли цій маленькій перерві в Південній Америці. Вони скористалися цим, щоб вдосконалюватися в грі та у визначенні. «Бланкіазули» та «Селести» виграли свої відповідні матчі минулих вихідних проти прямих суперників турніру Ліга 1 Апертура.

КОЛИALIANZA LIMA ЗНОВУ ГРАЄ ЗА КУБОК ЛІБЕРТАДОРЕС?

Перед матчем Copa Libertadores команда Карлоса Бустоса відвідає Академію Кантолао в суботу, 23 квітня, з 15:30. «Інтимати» походять від треш-Universitario 4-1 в перуанській класиці футболу.

Після зіткнення з дельфінами, Аланза Ліма буде готова до гри проти Форталези в Бразилії в середу, 27 квітня, на стадіоні Adelardo Plácido Castelo. Все йде о 17:00 в нашій країні (19:00 з Уругваю та Аргентини).

КОЛИСПОРТИВНИЙ КРИСТАЛ ЗНОВУ ГРАЄ ЗА COPA LIBERTADORES?

Так само і ті з Роберто Москера, який повинен спочатку зіграти за Лігу 1, де вони зіткнуться з одним з лідерів, Cienciano в Куско, у п'ятницю, 22 квітня, на стадіоні Інків Гарсіласо-де-ла-Вега. Все починається о 19:00.

Після цього він поїде до Аргентини, щоб зіткнутись з Taleres de Córdoba, у вівторок, 26 квітня, на стадіоні Маріо Альберто Кемпес, починаючи з 7:30 в Перу (9:30 в Уругваї та Аргентині). Йдуть великі ігри.