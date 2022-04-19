Коли Аліанза Ліма та «Спортинг Кристал» знову зіграють за Кубок Лібертадорес 2022?

Кубок Лібертадорес залишається турніром терору для перуанських клубів. Поки що цього року ніхто не зміг забити хоча б одну нічию. Сезар Валлехо та Universitario не вийшли на груповий етап, тому лише Alianza Lima та «Спортинг Кристал» можуть змінити обличчя цього жорсткого сьогодення.

У перші кілька днів ситуація була дуже схожою для обох. Ніхто не встиг додати, і їх шанси на кваліфікацію до раунду 16 знаходяться в небезпеці. Конкуренція не прощає помилок і змушує платити дорого. У будь-якому випадку, фанат вимагає і є обов'язок виграти в обох установах.

Слід зазначити, що на цьому тижні (між 19 і 21 квітня) не було міжнародної дати дати відпочити жорсткому календарю, з яким стикаються команди. Але все повертається у вівторок 26, як в цій частині світу, так і в Європі (Ліга чемпіонів). У Копа Лібертадорес буде відтворюватися дата 3.

Alianza Lima і «Спортинг Кристал» дуже допомогли цій маленькій перерві в Південній Америці. Вони скористалися цим, щоб вдосконалюватися в грі та у визначенні. «Бланкіазули» та «Селести» виграли свої відповідні матчі минулих вихідних проти прямих суперників турніру Ліга 1 Апертура.

КОЛИALIANZA LIMA ЗНОВУ ГРАЄ ЗА КУБОК ЛІБЕРТАДОРЕС?

Перед матчем Copa Libertadores команда Карлоса Бустоса відвідає Академію Кантолао в суботу, 23 квітня, з 15:30. «Інтимати» походять від треш-Universitario 4-1 в перуанській класиці футболу.

Після зіткнення з дельфінами, Аланза Ліма буде готова до гри проти Форталези в Бразилії в середу, 27 квітня, на стадіоні Adelardo Plácido Castelo. Все йде о 17:00 в нашій країні (19:00 з Уругваю та Аргентини).

КОЛИСПОРТИВНИЙ КРИСТАЛ ЗНОВУ ГРАЄ ЗА COPA LIBERTADORES?

Так само і ті з Роберто Москера, який повинен спочатку зіграти за Лігу 1, де вони зіткнуться з одним з лідерів, Cienciano в Куско, у п'ятницю, 22 квітня, на стадіоні Інків Гарсіласо-де-ла-Вега. Все починається о 19:00.

Після цього він поїде до Аргентини, щоб зіткнутись з Taleres de Córdoba, у вівторок, 26 квітня, на стадіоні Маріо Альберто Кемпес, починаючи з 7:30 в Перу (9:30 в Уругваї та Аргентині). Йдуть великі ігри.