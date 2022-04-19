WhatsApp тести, щоб приховати останню годину підключення до вибраних контактів на iOS

WhatsApp працює над новою опцією конфіденційності, яка дозволить користувачам приховувати певні контакти, останній раз, коли вони підключалися до програми. Це варіант, який поки що знаходиться на етапі тестування.

Новий інструмент був попереджений наприкінці березня минулого року у версії 2.22.8.9 програми Google Play Beta для Android програми, яка запропонувала нові функції для розділів останнього підключення, інформації та фотографії профілю.

Тепер WaBetaInfo підтвердив, що він також був реалізований в останньому оновленні програми обміну повідомленнями через програму TestFlight beta 22.9.0.70 для iOS.

Наразі найсвіжіша офіційна версія WhatsApp дозволяє змінювати налаштування на час останнього підключення, зображення профілю, інформацію або статус у розділі «Конфіденційність» в меню «Налаштування».

Ocultar conexión en WhatsApp para determinados contactos. (foto: WABeta Info)

Під час оновлення статусу ви можете вибрати Мої контакти, крім.. .і просто поділитися з.. ., додаток дозволяє лише вибрати Всі, Мої контакти та ніхтодля останнього підключення та інформації користувача.

Однакце оновлення для бета-тестерів iOS вводить опцію, яка дозволяє приховати останній час підключення від певних вибраних контактів. Таким чином, ті, хто вирішить приховати своє останнє з'єднання лише від деяких контактів, зможуть це зробити, не вмикаючи опцію Ніхто .

Таким чином, вони продовжуватимуть мати доступ до інформації тих користувачів, у яких увімкнено перевагу, щоб усі їхні контакти могли знати, коли вони востаннє підключені до програми.

Цей функціонал почав розгортатися в ці вихідні для деяких бета-тестерів, і на даний момент немає конкретної дати його офіційної реалізації.

Прибуваєновий інтерфейс для групових опитувань:

Ще одна нова функція, яка тестується для iOS - це новий інтерфейс для опитувань в групових чатах. Контур показує питання, за яким слідують п'ять варіантів відповіді для користувачів.

На початку березня вже очікувалося, що додаток включив цю функцію в бета-версію 22.6.0.70 WhatsApp для iOS, оновлення, яке було зроблено за допомогою програми TestFlight.

Nueva interfaz para las encuestas grupales de WhatsApp (WaBetaInfo)

Тепер WaBetaInfo повідомив про нове бета-оновлення WhatsApp для iOS 22.9.0.70 та поділився інтерфейсом групових опитувань, який поки що не був випущений бета-тестерам програми.

У ньому ви можете побачити формат, який ці опитування матимуть для групових чатів, де одне питання включено, а потім кілька альтернатив відповідей, до п'яти.

Після вибору потрібної опції користувачі повинні натиснути кнопку « Голосувати », розташовану внизу голосування, після відповідей.

З цього порталу вони згадали, що ці опитування шифруються наскрізно , так що лише члени цих груп зможуть побачити питання та його результати. Насправді сам додаток для обміну повідомленнями навіть не матиме доступу до цієї інформації.

Цяфункція, яка також розробляється в бета-версії WhatsApp для Android, все ще знаходиться на ранніх стадіях розробки, тому спочатку потрібно буде дістатися до бета-тестерів, а потім розгорнути до решти користувачів.

Слід пам'ятати, що опитування на WhatsApp дуже схожі на дослідження Telegram, який інтегрує їх з 2018 року. Саме в 2020 році відбулося оновлення цього інструменту, з новими форматами анкет і можливістю створення конкурсів.

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