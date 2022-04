Погода в Мексиці на 19 квітня: висока температура буде переважати, незважаючи на наявність опадів

CAMPECHE, CAMPECHE, 29JULIO2018.- Una intensa ola de calor azota la entidad y gran parte del país, debido al fenómeno meteorológico llamado "Canícula", el cual tiene una duración de 40 días en los que se alcanzan las temperaturas más altas del año. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratados, evitar la exposición directa al sol y utilizar ropa ligera. FOTO: MARTÍN ZETINA /CUARTOSCURO.COM

Національнаслужба погоди передбачила атмосферу дня, яка перейде від спекотної до дуже гарячої через те, що теплова хвиля підтримується на більшості частин території. Однак в результаті наявності 43-го холодного фронтуочікуються дощіна півдні і південному сході країни. Приплив вологи з Мексиканської затоки також спричинить опади в районах Коауїла, Сакатекас, Агуаскальєнтес, Сан-Луїс-Потосі, Пуебла, Тласкала, Штат Мехіко, Мехіко та Морелос

Мексика буде фіксувати мінімальні температури до -0° C в Нижній Каліфорнії, Чихуахуа, Дуранго, Сакатекас і штаті Мексика. На відміну від цього, максимуми піднімуться до 45º C у Мічоакан та Герреро та до 40° C у Нижній Каліфорнії Сюр, Нижня Каліфорнія, Сонора, Сіналоа, Наяріт, Халіско, Коліма, Чихуахуа, Коауїла, Дуранго, Закатекас, Сан-Луїс-Потосі, Агуаскальєнтес, Гуанахуато, Штат Мехіко, Морелос, Пуебла, Веракрус, Оахака, Чихуахуа Тапас, Табаско, Кампече, Юкатан і Кінтана-Роо.

Vallede México: Помірне середовище на світанку та спекотне вдень, з ймовірністю зливи з випадковими сильними дощами в Мехіко та штаті Мексика, які можуть супроводжуватися електричним струмом та градом.

Clima en México para el 19 de abril de 2022. Foto: @conagua_clima

У Мехіко прогнозують мінімальну температуру від 15 до 17° С і максимум від 27 до 29° С . Для столиці штату Мексика мінімальна температура від 7 до 9° C і максимум від 23 до 25° C.

НижняКаліфорнія півострів: Мінлива хмарність без дощу. Холодне середовище вранці в гірських районах Нижньої Каліфорнії і прохолодно в решті регіону. Вдень атмосфера буде теплою до спекотної.

Північначастина Тихого океану: Мінлива хмарність протягом дня і без опадів в регіоні. Ранкова атмосфера від прохолодного до помірного і спекотного вдень.

Центральначастина Тихого океану: Небо з розкиданими хмарами вранці, зростаюча хмарність протягом дня, з ймовірністю зливи та зливи, що супроводжуються електричним струмом та можливим падінням граду в районах Халіско та Мічоакан. Немає умов для дощу в Наяріті і Колімі. Прохолодний до м'якої атмосфери вранці і дуже жарко вдень.

ПівденьТихого океану: Мінлива хмарність вранці та невелика хмарність вдень з можливістю зливи, що супроводжуються електричним струмом у Чіапас і Оахаці, а також ізольованими дощами в Герреро. Прохолодний до м'якої атмосфери вранці і дуже жарко вдень. Північний вітер від 15 до 30 км/год з поривами від 50 до 60 км/год в перешийці та затоці Теуантепек.

Мексиканськазатока: Хмарне небо більшу частину дня з душовими та зливами в районах Веракрус і ізольованими опадами в Тамауліпасі та Табаско. Тепла атмосфера вранці і тепла вдень

ПівострівЮкатан: Небо з розкиданими хмарами вранці та мінлива хмарність вдень, з ймовірністю ізольованих злив у регіоні. Тепла і дуже спекотна ранкова атмосфера вдень.

Месадель Норте: Мінлива хмарність вранці і хмарно вдень і вночі з сильними дощами в Коауїлі, Сакатекасі, Агуаскальєнтесі та Сан-Луїс-Потосі; зливи в Нуево-Леоні та ізольовані дощі в Дуранго; все це супроводжується електричним струмом та можливим градом. Помірна ранкова атмосфера в більшій мірі регіону, холодно з морозом в горах Дуранго. Вдень тепла до дуже спекотної обстановки.

MesaCentral: Хмарне небо більшу частину дня з сильними дощами в Тласкалі, Морелосі та Пуеблі, а також душові та душові кабіни в Гуанахуато, Керетаро, Ідальго, все це супроводжується електричним струмом та можливими падіннями граду. Прохолодна ранкова атмосфера в більшій мірі регіону і холод в гірських районах. У другій половині дня тепла атмосфера.

