Вірусний TikTok: жінка знаходить свого чоловіка зраджує всередині метро Ліми

Віруснівідео є частиною нашого повсякденного життя, і при існуванні соціальних мереж неможливо пропустити щось інше, ніж звичайне. Це справа двох жінок, які перебували всередині одного з поїздів метро Ліми, які опинилися в ривках через сцену ревнощів.

Виявляється, жінка виявила, що чоловік був невірний їй з іншою дамою. Івсе це відбувалося всередині однієї з вагонів Лінії 1 Лімиметро.

Як видно з відео, розміщеного в соціальній мережі TikTok користувачем Nilton Omar Ruiz,дві жінки бачать, що хапають кожну інші з проділами і буксирами волосся. Цетому, що пара сіла в поїзд і сиділа поруч з жінкою, але те, що вони не очікували, це те, що ця жінка, яка сіла, була дружиною чоловіка . Іншимисловами, пара, яка сіла в поїзд ,виявилася не що інше, як чоловік і коханка.

Саме в цей момент дружина, побачивши, що чоловік придумував іншу жінку, не змогла себе контролювати і почала дрочити господині волосся. Цебула битва, яку пасажири метро Ліми не могли уникнути, незважаючи на те, що прагнули їх відокремити.

Жінка, яка сиділа з сином, не хотіла пропустити бій між двома дамами і навіть зробила простір для спостереження за протистоянням.

КОРИСТУВАЧВИКОНУЄ ЧАС ІСТОРІЇ

Користувач не вагаючись детально розповідав про те, як відбувалася подія. Згідно з тим, що він каже, він піднявся на станцію Гамарра і побачив дружину, що сиділа з сином в ряду плацкарт . Він також стверджує, що не має уявлення, де пара потрапила, але цілком ймовірно, що вони зробили це між станцією Грау та Кахаде-Агуа.

«Вони піднімаються «коханкою» і «невірним» і сидять поруч з «чиновником». Вони не усвідомлювали, що сиділи поруч з «чиновником». Дружина, коли вона це усвідомила, подивилася на неї і налила воду на супутницю чоловіка. Потімвін схопив її за волосся і люди не розуміли чому, тому почали захищати «коханку», не знаючи історії», чуєш,як він говорить у відео.

Зрештою вони відпустили, і люди дізналися правду, тоді як чоловік пішов у найдальшу частину поїзда, щоб не могли його знайти.

« Потяг був повний і не було співробітників безпеки, які могли б втрутитися. Люди попросили неофіційну пару зійти з поїзда, при цьому кричали на них висококаліберні прикметники. Врешті-рештвін зійшов, а дружина залишилася в місцях поїзда, плаче»,- підсумував користувач.

Не вірити! «Підпільна» пара сіла на поїзд метро Ліми і сиділа поруч з жінкою. Те, що вони не очікували, це те, що жінка по сусідству виявилася офіційною дружиною. Відео: TikTok.

ЩОТАКЕ ВІРУСНИЙ ВІДЕО

Якщо ви не знайомі з цією концепцією, вірусне відео - це відео, яке стає популярним після того, як кілька людей діляться і люблять його через Інтернет через соціальні мереж, онлайн-сервісів або спеціалізованих веб-сайтів, таких як YouTube .

Вірусне відео може мати різні типи контенту, починаючи від гумористичного, емоційного і навіть трагедії. Хоча трагічний вміст часто може досягати шкоди сприйнятливості, саме це ті, хто отримує найбільше репродукцій та акцій за короткий час.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ