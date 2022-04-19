Вірусний на TikTok: пара зазнає нещасного випадку в Лагуна Парон і живе хвилини терору

Великдень стала нагодою для багатьох людей відвідати нові напрямки. Кілька національних і іноземних туристів вирушили в інтер'єр країни, щоб дізнатися трохи більше про чудеса Перу . Однак деяким з них не дуже пощастило, і це було у пари, яка пережила моменти терору, коли вони впали до Лагуни Парон, в Анкеші.

Ця лагуна є однією з найважливіших туристичних визначних пам'яток регіону і знаходиться саме в провінції Караз. Йогоприродна краса робить його унікальним серед інших чудес в цьому районі.

Двоє туристів вирішили поїхати в Лагуна Парон і орендували обладнання для каякінгу в парі. Пам'ятайте, що ця практика - це спорт, який повинен контролюватися професіоналами, а тим більше в таких природних місцях, як цей, щоб уникнути шкоди природна спадщина.

Пара туристів веслувала всередині озера, коли раптом пліт закінчився перевертаючись і обидва закінчилися покритими водами озера і з човен зверху. Інші туристи, які спостерігали за цією сценою, були в жаху і стурбовані постраждалим

Відразу ж, ви можете побачити, що сільський житель збирається в його каяк, щоб допомогти їм, і так зробив інший місцевий житель на його човні. Нащастя, їм вдалося врятувати обох людей, у яких на них був рятувальний жилет.

Кілька користувачів критикували практику всередині лагуни, оскільки вона вважається об'єктом національної спадщини з 2010 року. Інші вказали, що немає контролю за в'їздом і безпекою відвідувачів, а деякі раділи, що їм вчасно допомогли, так як температура і глибина місця екстремальні.

En la Laguna Parón se pueden realizar actividades deportivas como el kayac con una o dos personas. (Foto: María Elena Mamani)

Як відомо, Лагуна Парон має температуру 6° C. , Щоб дістатися до неї, ви повинні прогулятися в середньому півтори години, оскільки вона знаходиться на 4,185 метрів над рівнем моря і становить 76 метрів в глибину.

ЩОТАКЕ ВІРУСНИЙ ВІДЕО

Якщо ви не знайомі з цією концепцією, вірусне відео - це відео, яке стає популярним після того, як кілька людей діляться і люблять його через Інтернет через соціальні мереж, онлайн-сервісів або спеціалізованих веб-сайтів, таких як YouTube .

Причина, чому вона ділиться і «подобається», полягає в тому, що вона викликає ажіотаж і вплив на тих, хто це бачить або ототожнюється з ситуацією, це змушує їх поширювати її серед усіх своїх знайомих, а це, в свою чергу, своїми близькими колами тощо, поки кліп не досягне мільйонів переглядів.

Вірусне відео може мати різні типи контенту, починаючи від гумористичного, емоційного і навіть трагедії. Хоча трагічний вміст часто може досягати шкоди сприйнятливості, саме це ті, хто отримує найбільше репродукцій та акцій за короткий час.

Відеопро аварію:

Двоє туристів хотіли прожити один із найщасливіших моментів свого життя, але це закінчилося навпаки, коли вони впали у води лагуни Парон, яка має глибину 76 метрів. Відео: TikTok.

ЩОТАКЕ ТІКТОК

Якщо ми введемо «TikTok» в рядку пошуку Google, одним з основних результатів, які не будуть видимі, буде визначення Вікіпедії. Цей веб-сайт вказує, що ця платформа, відома як Douyin в Китаї, є службою соціальних мереж для обміну відео, що належить китайській компанії ByteDance.

Хоча ця соціальна мережа почала набирати все більшу популярність у 2019 році, під час карантину, спричиненого пандемією COVID-19 у 2022 році, її популярність вибухнула по всьому світу, оскільки і дорослих, і дітей приваблювали не лише для перегляду та обміну вподобаним контентом, а й для його створення.

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