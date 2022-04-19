Відео: «Я не йду до іншого шамана», Ла Сегура виключила, що вони займаються чаклунством

НаталіяРамірес, більш відома як Ла Сегура, знову з'явилася у своїх соціальних мережах з кращим виглядом, незважаючи на те, що у неї все ще є деякі стани здоров'я через недавнє втручання для вилучення біополімерів, які вона мала в сідницях. Однак новина не зовсім хороша, оскільки генератор вмісту дійсно детально розповів, що з нею відбувається протягом семи місяців, коли після двох днів прибирання в її будинку вона почала відчувати біль у спині.

Варто згадати, що ці болі час від часу з'являлися епізодично через два постріли, які вона отримувала в хребті за нібито розплата, з якою на той час вона була романтичним партнером свого колишнього хлопця.

«... виявляється, біль ніколи не пішла, тому що у мене травма спинного мозку... томущо виявляється, що мій хребет в той час думав, що він запалений, і тоді це було виключено, тому що як такий при МРТ виявляється, що мій хребет в порядку», -сказав Ла Сегура.

За його словами, на той час він пройшов незліченну кількість процедур, щоб спробувати зменшити біль і передбачуване запалення, яке він представив у хребті, однак для нього нічого не працювало, тому через три місяці його думки все ще були зосереджені на болю, викликаному біополімерами, які він мав. вводили в його сідниці.

«... Я зробив сідничний резонанс, і, очевидно, була значна міграція біополімерів до хребта, тому ми сказали, що «juepucha», щоб працювати на мене, що вони беруть цю лайно з мене...», - додала vallecaucana до її «InstStories».

На початку 2022 року послідовники інфлюенсера були здивовані, коли вона перенесла своє перше хірургічне втручання для вилучення небезпечної речовини зі свого тіла, але через деякий час вона виявила, що перенесла другу операцію через ускладнення з попередньою та через кілька місяців процес відновлення вона виявила, що перенесла другу операцію через ускладнення з попередньою, а через кілька місяців у процесі відновлення вона виявила, що перенесла другу операцію, сп'янену препаратом.

«... лежачи на ліжку, тому що це нежиттєздатний біль, у мене були зустрічі з нейрохірургами, ортопедами, фахівцем з болю, фахівцем з хребта, з такою кількістю лікарів та фахівців, які ви можете собі уявити», - сказав генератор вмісту.

Але пісня на цьому не закінчилася, тому що одна з її знайомих натякала на можливість того, що впливовий робить якусь роботу чаклунства, тому вона запевнила, що знає людей, які мають серце робити такі темні вчинки проти інших, щоб завдати їм шкоди.

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«Я докорую все це могутнім ім'ям Ісуса», - сказав Валлекаукана, даючи зрозуміти, що вона не буде відвідувати будь-яку темну чи білу магію, оскільки вважає, що єдиний, хто має силу повністю вилікувати її, - це Бог або божественна справедливість.

Його історія продовжувала детально описувати, яким був процес відновлення від двох його втручань щодо вилучення біополімерів, отруєння наркотиками та візиту до нового нейрохірурга.

У цій новій консультації фахівець сказав Ла Сегурі, що його дискомфорт пов'язаний із станом під назвою «крижово-ілейт», який складається із запалення одного або обох крижово-клубових суглобів. З цієї причини валекаукана дуже спантеличена, адже в цей час вона все ще не розуміє, чи дійсно впливали саме біополімери на його здоров'я або це призвело до інших проблем.

«... вони відправили мене до ортопеда, через два дні він перевірив усі тригерні точки, МРТ, але він не сказав мені, що у мене сакроіліїт, але зважаючи на м'язову слабкість всього мого тіла, тому що протягом дев'яти років я перестав робити терапію, він зробив висновок, що це розрив зв'язок», - сказав Ла Сегура.

Зважаючи на діагноз, який поставив ортопед, він знову викликав її наступного дня, щоб здійснити закупорку в області тіла, яка була задіяна; вона відвідувала зустріч з усією недовірою справи, запевняючи, що інші подібні процеси вже були проведені, з подивом, що цього разу це служило для заспокоєння болю, яка страждала більше семи місяців.

«... це мені дуже допомогло, біль був дуже нежиттєздатним, і хоча в цей час я не можу зробити все, що робив раніше, якщо це допомогло мені контролювати біль, я відчуваю біль, але знеболювалася», - підсумував вплив.

Осьповний зміст La Segura :

Інфлюенсер детально розповіла все, що їй довелося пройти у своїй проблемі зі здоров'ям

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