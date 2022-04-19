США, Німеччина та Фінляндія направить Україні більше військової допомоги для зміцнення їх оборони від вторгнення Росії

Un miembro del servicio ucraniano aprende a utilizar un arma M141 suministrada por Estados Unidos, durante unos ejercicios en el Centro Internacional de Seguridad para el Mantenimiento de la Paz, cerca de Yavoriv, en la región de Lviv, Ucrania. 4 de febrero de 2022. REUTERS/Roman Baluk

Українаотримала винищувачі та запчастини для посилення своєї авіації, заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі у вівторок, не уточнюючи, скільки, який тип літаків і походження.

«У них сьогодні в розпорядженні більше винищувачів, ніж два тижні тому», - сказав прес-секретар преси. «Не вдаючись до деталей про те, які інші країни постачають, я б сказав, що вони отримали додаткові прилади та запчастини для збільшення свого флоту», - додав він.

Він не уточнив тип літаків, що поставляються в українську армію, яка тижнями замовляє військові літаки, але він мав на увазі, що вони російського виробництва. «Інші країни, які мають досвід роботи з цим типом літаків, змогли допомогти їм мати більше літаків на озброєнні», - сказав він, вказавши, що Сполучені Штати, які не хочуть виглядати воюючою країною в цій війні, полегшили відвантаження запасних частин на українську територію, але не літаки.

Київзапитав своїх західних союзників Міг-29, щоб його солдати вміють літати, і якими володіє жменька східноєвропейських країн. На початку березня обговорювалася можлива передача цих російських літаків з Польщі, проте Сполучені Штати виступили проти цього, побоюючись, що Росія може вважати занадто прямим причетністю НАТО до війни.

El portavoz del Departamento de Defensa de EEUU, John Kirby (EFE/Michael Reynolds) EFE

Зіншого боку, очікується, що президент США Джо Байден оголосить в найближчі дні черговий пакет військової допомоги для України такого ж розміру, як оголошені минулого тижня $800 млн., повідомили Reuters кілька джерел, знайомих з цим питанням.

Уряд Байдена минулого тижня оголосив $800 млн додаткової допомоги, включаючи артилерійські системи, артилерійські патрони, бронетранспортери і безпілотні кораблі берегової оборони, розширивши обсяг матеріалів, відправлених до Києва для включення нових видів важкої техніки.

Якщо пакет допомоги на цьому тижні буде таким великим, як і очікувалося, він принесе Україні загальну військову допомогу США з моменту вторгнення Росії в лютому до більш ніж $3 млрд.

Європейськапідтримка

Так само Німеччина пообіцяла Україні, що фінансуватиме пряму доставку зброї через свою промисловість, а не через свої збройні сили, оскільки її можливості не безмежні.

«Ми попросили німецьку збройову промисловість розповісти нам, який матеріал вона може надати найближчим часом», - сказав міністр закордонних справ Німеччини Олаф Шольц, який сказав Україні, він сказав, що вони нададуть необхідні кошти для покриття цих закупівель. «Список включає протитанкову зброю, ППО, боєприпаси та ті, які можуть бути використані в артилерійському протистоянні», - сказав він журналістам у Берліні після відеоконференції з президентом США Джо Байденом та іншими лідерами G7.

El canciller alemán Olaf Scholz (REUTERS/Lisi Niesner) REUTERS

Шольц виступає за постачання такої зброї, яку українські війська вже вміють використовувати, і виключив, що основна частина цих поставок здійснюється через німецьку армію, оскільки запаси «майже вичерпані».

Щеодним союзником України є Фінляндія, яка у вівторок оголосила, що відправить їй новий пакет збройового матеріалу на знак підтримки російського вторгнення. Міністерство оборони Фінляндії підтвердило цю новину в заяві, але попередило, що ніякої додаткової інформації про зміст або доставку не буде надано. Однак було зазначено, що фінська влада врахувала «як потреби України, так і ресурсну ситуацію сил оборони».

Всього через чотири дні після російського вторгнення фінський уряд вирішив відправити зброю в Україну в рішенні, яке Гельсінкі назвали «історичним», оскільки порушило принцип неекспорту зброї в країни, що знаходяться в стані війни.

(З інформацією від AFP та EuropaPress)

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