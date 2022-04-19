Uber більше не вимагатиме від своїх пасажирів та водіїв у США носити маски на борту

An Uber driver wears a protective mask as he drives a car in the Queens neighborhood, as the coronavirus disease (COVID-19) continues to spread, in New York, U.S., August 5, 2020. REUTERS/Tina Bellon

Uber більше не вимагатиме від пасажирів та водіїв уСполучених Штатах носити маски на борту, приєднуючись до зростаючої кількості основних постачальників перевезень, які змінюють свою політику.

пом'якшення правил Uber відбувається після того, як американські авіакомпанії заявили, що більше не вимагатимуть від мандрівників або співробітників носити маски на внутрішніх та деяких міжнародних рейсах.

Цей крок відбувся після постанови федерального судді у Флориді, який скасував національний мандат носити маски, що охоплюють літаки та інші засоби громадського транспорту за перевищення повноважень чиновників охорони здоров'я США. Навіть в умовах пандемії коронавірусу.

У понеділок рішення федерального окружного судді Кетрін Кімбол Мізель в Тампі, призначене колишнім президентом Дональдом Трампом, також заявило, що Центри з контролю та профілактики захворювань не виправдали своє рішення неналежним чином і не дотримувалися належних правил.

«Пам'ятайте: багато людей все ще почуваються безпечнішими в масці через особисті або сімейні ситуації зі здоров'ям, тому, будь ласка, з повагою ставитеся до своїх уподобань», - сказав Убер у заяві.

FOTO DE ARCHIVO: El conductor de Uber Johan Nijman lleva una máscara protectora en su coche en el barrio de Queens, en Nueva York, Estados Unidos, el 5 de agosto de 2020. REUTERS/Tina Bellon REUTERS

УВеликобританії, іншому великому ринку Uber, компанія вже послабила свої правила щодо використання масок відповідно до урядових порад.

АдміністраціяСША з безпеки на транспорті та Центри контролю та профілактики захворювань заявили в понеділок, що компанії більше не зможуть примушувати пасажирів носити маски в громадському транспорті, хоча обидва агентства рекомендували продовжувати їх носити.

Обмеженнячерез пандемію коронавірусу в США полегшилися після зниження кількості випадків з січневого піку, спричиненого варіантом Ómicron.

Однак нещодавно Нью-Йорк затримав плани щодо усунення обов'язку носити маски в школах та центрах денного догляду в місті для дітей до 5 років, стверджуючи, що випадки COVID-19 знову зростають.

(З інформацією від Bloomberg)

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