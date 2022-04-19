Це Aljibe, єдиний книгарня в Барічарі

Це перша книжкова крамниця в Барічарі за свою 314-річну історію. Це єдиний в межах 100 кілометрів. Це невеликий затишний простір, заснований у 2019 році Алехандра Еспіноза Урібе, дочка Діани. Це місце, яке поступається місцем будь-якому книжковому примху, готовому сидіти і переглядати книги і говорити. Книгарня розташована на розі головного парку, де можна побачити квітучі гуаяки. Хоча Баріхара є невеликим муніципалітетом, він все ще мав місце для такого місця, і чого йому не вистачало.

Концепція сайту максимально мала. Каталог заснований на смаках читача, який є Алехандра і живиться тим, що просять люди. Книги не організовуються на полицях за жанром або тематикою, за прізвищем або походженням автора. Ось книги, щоб любити інші книги, закохуватися, переміщатися, знати, де ви знаходитесь в конкретний момент. Алехандра, яка є журналісткою і була частиною команди за сценарієм фільму « Енканто», стверджує, що це простір, щоб дати волю мріям. Він погодився поговорити з Infobae про свій досвід на чолі книжкового магазину та про те, що цей простір означав для людей.

(Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

Звідкивзялася ідея назви книжкового магазину?

Назва Aljibe, яке є словом арабського походження, що означає водяний колодязь, є даниною цистернам, які раніше існували в будинках Баріхари. Деякі все ще збереглися, і коли я зустрів ці пологи або прісноводні колодязі в будинках, я був здивований, що такий ресурс, як вода, був настільки близький під рукою, оскільки сьогодні води в Барішарі мало, тому що цистерни були покриті приходом акведука. Для мене це ідеальна картина знань та знань, які ми мали раніше, які ми втратили і які зараз здаються необхідними. Також за образом джерела знань, незбагненним колодязем знань і т. Д.

ЧомуБаріхара?

Книжковий магазин існує в Баріхарі, тому що я живу тут вже шість років. Я приїхав, тому що хотів змінити своє життя, і я опинився тут, у Сантандері.

Якце завести книжковий магазин в цій країні?

Ну, у моєму конкретному випадку я мав перевагу бути автором випадкового дому пінгвінів, який допоміг мені тонни генерувати контакти з видавцями; допомога моєї матері з тим самим і моя здатність мати чітке бачення того, що я хотів і як я збираюся це робити. Це був фантастичний процес навчання, і я кажу, що з пандемією пов'язана. Правда полягає в тому, що в селах було набагато більше книжкових магазинів. Мій досвід навчив мене, що в країні не бракує читачів, як можна було б вважати, є потреба в доступі до книг. Треба також сказати, що в моєму випадку це був дуже самотній процес, який залежить від себе, і немає інструкції з експлуатації або мережі підтримки, які могли б направляти вас на цей шлях.

Якпройшов прийом людей через деякий час?

Мені привілейовано і пощастило, що відкриття та існування книжкового магазину отримали теплий прийом громади Баріхара, і що Алжибе є джерелом чудових ідей у моєму житті. Я все частіше відчуваю, що жителі села займають простір і, з іншого боку, туристи завжди дивуються і цінують такий простір в Барішарі.

Foto de la librería Aljibe (Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

Чистає книгарня туристичною визначною пам'яткою?

Так, на мій подив, оскільки книжковий магазин призначений для обслуговування Баріхари, і регіон, я не очікував, що туристів, які приїжджають з місць, де є багато книжкових магазинів, щоб відвідати Aljibe у свої свята і подобається. З іншого боку, це також для багатьох інших перший контакт, який вони мають із книжковим магазином, що також робить мене щасливим, і, звичайно, це дає зрозуміти відсутність книжкових магазинів або відсутність знань про їх існування у багатьох частинах країни.

Звідкибереться ваша пристрасть до книг?

Я виріс у будинку інтелігенції, оточений книгами, книги для мене рівнозначні моєму дому дитинства та моїй родині, вони пуповина. Я виріс чудовим читачем, потім вивчав літературу, пишу і зараз живу в оточенні книг, щоб завжди відчувати себе як вдома.

Un espacio para los lectores en Barichara (Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

Якбиодного дня він більше не міг взяти на себе, чи був би цистерна все ще існувала?

Ще ні, Алджібе - моя дочка і тісно пов'язана з моїм існуванням, з моїм вибором в якості книгопродавця, з моєю здатністю уявляти нові мрії для цього проекту, тому наразі це продовження мого буття.

Якепитання можуть не задавати тим, хто їде на цистерну?

Очевидний, я думаю. «Яку книгу ви рекомендуєте?»

Аяку книгу ви рекомендуєте в ці дні?

Нещодавно я прочитав запеклі вкладенняВівіана Горніка, мені це сподобалось. Як хороший роман, він має здатність транспортувати читача до іншого життя, а також міркувати про те, щоб бути письменником, предметом, який мене зачаровує.

Щосья рекомендую не робити в книжковому магазині

Заходьте з морозивом.

(Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

Aljibe - це незалежна книжкова крамниця, і як така, це також культурний проект. З будь-якої точки країни вони можуть замовити книги через свої соціальні мережі в Instagram та Facebook: @aljibelibreria

Не забудьте відвідати їх веб-сайт: www.aljibelibreria.com





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