Вони повідомили, що Хоакін Веласкес, колишній технічний помічник Круза Азула, був звільнений

ХоакінВеласкес Ельвіра, колишній технічний помічник Круза Азула , був звільнений у понеділок ввечері, після п'яти днів, заблокованих у в'язниці Центральної Альтіплано для розслідування проти нього, яке розпочалося в 2018 році.

Колишнього футболіста таких команд, як Пуебла та Крус Азул, звинувачували в нібито організованої злочинності та відмиванні грошей на суму понад 6 мільярдів песо. Однак у влади не вистачило доказів, щоб пов'язати його з судовим процесом, і тому він був звільнений.

За словами журналіста Девіда Медрано, захист Веракруса представила понад 50 доказів, щоб довести, що Веласкес Ельвіра стала жертвою крадіжки особистих даних 8 років тому, тому зазначена особа не буде ним.

Федеральнийсуддя відмовився зв'язати Хоакіна Веласкеса до суду, оскільки Генеральна прокуратура (FGR) не надала достатніх доказів, щоб припустити відповідальність колишнього технічного помічника за ці злочини, тому відповідач залишив в'язницю максимальної безпеки.

Поки що жодна влада не підтвердила цю інформацію, деталі були надані лише різними повідомленнями журналістів та місцевих ЗМІ та спеціалізуються на джерелі.

Joaquín Velázquez viajaba al Estadio Azteca cuando fue detenido el pasado 12 de abril (Fotos de twitter: @viioletitta)

Слід нагадати, що захоплення сьогоднішнього невинного було вдень минулого вівторка, 12 квітня, поки він був на шляху до ацтеки Стадіон для матчу Круз Азуль проти Пумаса за півфінал Ліги чемпіонів Конкакаф.

Згідно із заявою, оприлюдненою клубом, Хоакін Веласкес Ельвіра був сприйнятий владою Мехікоблизько 19:00 годин під час подорожі на своєму автомобілі по проспекту Періферіко-Сур.

Це захоплення походить від судового процесу проти нього, ініційованого в 2018 році, про який запевнив Круз Азул: «і рада директорів, і ті з нас, хто очолює Адміністративні та наглядові ради Кооперативи Ла Круз Азул С.К.Л., не знали ».

Через ці звинувачення влади було вирішено відокремити Веласкеса Ельвіру від обов'язків технічного помічника. Крім того, вони вказали, що він буде доступний компетентним органам для проведення необхідних розслідувань.

«У всі часи Крус Азул покладає довіру до інститутів нашої країни, закликаючи при цьому всіх вболівальників команди і ЗМІ в цілому зберегти презумпцію невинуватості і в повній мірі дотримуватися термінів і термінів судового процесу», - йдеться в офіційній заяві.

(Foto: Cruz Azul)

Через день після арешту його прийняли до в'язниці максимальної безпеки Altiplano, розташованої в мексиканському муніципалітеті Альмолойя-де-Хуарес. УправлінняГенерального прокурора Республіки вказало на це за передбачуване вчинення злочинів організованої злочинності та операцій з ресурсами незаконного походження.

Родом із штату Веракрус, Хоакін був професійним гравцем у першому мексиканському дивізіоні , а пізніше, коли він вийшов на пенсію, він ризикнув у технічному напрямку мексиканських команд, таких як Пуебла, Коррекамінос ФК, Толука та Крус Азул.

Хоча він відійшов від судів, він розпочав новий етап дуже близький до них, коли наважився на підготовку команд. У 2016 році він прибув до клубу Coras de Tepic, з другого дивізіону Liga MX, де мав шанс стати технічним помічником.

Пізніше він підійшов до клубу Толука Першого дивізіону і став помічником Клаусури 2019 року. Нанаступний турнір він перекочував в Пуеблу, клуб, до якого він зберіг прихильність. Тогож року це збіглося з мандатом перуанської Рейносо, томувін став елементом свого тренерського штабу; саме так він прибув до Круза Азула в 2021 роціі був частиною дев'ятого небесного чемпіонату.

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