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Вівторок 19 Квітень 2022
Україна

Вони повідомляють про зникнення двох неповнолітніх після переміщення в Сіеназі, Магдалена

Громада не знає місцезнаходження братів Хуана Давида та Хуана Карлоса Ортіса, і не виключено, що вони були завербовані озброєною групою

Newsroom Infobae

19 Квітень 2022

З минулої п'ятниці, 15 квітня, в департаменті Магдалени повідомлялося про масові переміщення. Ситуація обумовлена зіткненнями між збройними угрупованнями, які прагнуть розширити свій територіальний контроль, а ситуація залишила без вісті більше 500 переселенців та двох неповнолітніх.

Громада запевнила, що вони не знають місцезнаходження братів Хуана Давида та Хуана Карлоса Ортіса у віці 13 та 16 років відповідно. Лідер громади Сьєрра-Невади-де-Санта-Марта Лербер Дімас не виключає, що молодь була набрана якимось озброєним угрупуванням поза законом.

Урозробці...

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