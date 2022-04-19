Вони повідомляють про зникнення двох неповнолітніх після переміщення в Сіеназі, Магдалена

З минулої п'ятниці, 15 квітня, в департаменті Магдалени повідомлялося про масові переміщення. Ситуація обумовлена зіткненнями між збройними угрупованнями, які прагнуть розширити свій територіальний контроль, а ситуація залишила без вісті більше 500 переселенців та двох неповнолітніх.

Громада запевнила, що вони не знають місцезнаходження братів Хуана Давида та Хуана Карлоса Ортіса у віці 13 та 16 років відповідно. Лідер громади Сьєрра-Невади-де-Санта-Марта Лербер Дімас не виключає, що молодь була набрана якимось озброєним угрупуванням поза законом.

Урозробці...

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