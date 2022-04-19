Вони повідомляють про феміцид Йоліми Переса, колишнього учасника бойових дій колишнього FARC та підписанта мирної угоди

Un grupo de mujeres participan en una movilización con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer hoy, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Демобілізований член FARC у процесі відновлення роботи у департаменті Meta E, ідентифікований як Йоліма Перес , був знайдений мертвим у її будинку, згідно з тим, що повідомив президент Партії громад Родріго Лондоньо .

Лідерзасудив насильство над жінками, які підписали мирну угоду між колишньою партизанською організацією та колумбійською державою в 2016 році:

Крім того, Національна корпорація спільної реінтеграції додала, що колишній бойовий, 34 роки , був підписантом угоди, в процесі відновлення і «був знайдений мертвим у її будинку на світанку сьогодні » у місті Мезетас.

Корпорація підкреслила, що жертва розробляє продуктивний проект, а також проводить свою академічну та робочу підготовку з метою сприяння суспільству з громадянського життя:

ЙолімаПерес сформувала одну з жіночих організацій «Chocolate entre amigas » і стежила за виконанням мирної угоди, підписаної між урядом Колумбії та FARC у 2016 році через Управління нагляду жінок, що складається з жінок-лідерів та соціальних акторів.

Згідно з виданою заявою, Корпорація підкреслила, що «ця справа є доказом необхідності всебічного виконання Мирної угоди, з гендерним, територіальним, етнічним та диференційованим підходом, який дозволяє нам будувати мир із соціальною справедливістю».

Як контекст, Спеціальна юрисдикція за мир (JEP) заявила в березні минулого року, що 306 демобілізованих осіб загинули з моменту підписання мирної угоди, включаючи 10 жінок, включаючи корінну жінку з департаменту Каука (південний захід).

Цей Londoño розмістив у своєму акаунті Twitter:





Більшевипадків насильства над жінками: у Барранкільї під час Страсної п'ятниці загинули дві жінки

За останні 24 години в Барранкільї дві жінки були жорстоко вбиті, що викликало занепокоєння і обурення жителів міста.

Про перший випадок повідомлялося вранці, коли в селі Ла-Плайя громадою було знайдено мляве тіло 30-річної жінки, ідентифікованої як Албаніс Дель Кармен Баес.

Згідно з попередньою доповіддю влади, мешканці покійного заявили, що у жінки був вагомий аргумент зі своїм романтичним партнером, який, мабуть, взяв ніж і напав на жінку, поки вона не забрала життя. Хоча жінку з часом перевели в медичний центр, де медичні працівники підтвердили її смерть.

Жінка родом з Маракайбо, штат Зулія у Венесуелі, а романтичний партнер, який буде відповідати за її смерть, був ідентифікований як Хосе Антоніо Мартінес Вілорія, 44 роки, уродженець Сінселехо, Сукре. За даними місцевих ЗМІ, дискусія відбулася через те, що жінка відправила п'ятьох дітей побачити біологічного батька; діти у віці 2, 4, 6, 8 та 12 років залишилися без матері.

Dos mujeres participan el 19 de junio de 2020 de un plantón para protestar por los feminicidios ocurridos este año en el país, especialmente durante la cuarentena nacional para contener la expansión del COVID-19, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A. EFE

Через кілька годин в столичному районі Барранкільї жінка була вбита вогнепальною зброєю. Події відбувалися в районі Альтос-де-Белен, де вони знайшли жертву, яку ідентифікували як Аврора Санчес Бауза, 34 роки.

Влада заявляла, що в цьому випадку жінку перехопили озброєні чоловіки на мотоциклі, які розстріляли її п'ять разів. За словами свідків, Санчес був одягнений у чорний светр, сині джинси і носив маленьку рожеву сумку. Після нападу жінка залишилася зі спотвореним обличчям перед кульовими пораненнями.

Поки цього року у відділі Атлантико повідомлялося про шість випадків феміциду. Наприкінці березня в районі Лас-Амерікасповідомлялося про смерть Яслі Кароліни Ортеги Бастіда, яку також ударила її романтична партнерка після бійки. За цей феміцид був захоплений Вільям Ернандо Моліна Сото, романтична партнерка жертви.





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