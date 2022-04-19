«Вони виглядають повністю переможеними»: саме так Норонья знущалася над лідерами Va por México

CAMPECHE, CAMPECHE, 15SEPTIEMBRE2021.- Layda Sansores San Román tomó protesta como gobernadora constitucional de Campeche en el Congreso del Estado, luego de esto se dirigió a la Plaza de República en donde expresó que "Campeche formará parte de la cuarta transformación, primero los pobres, y lo mejor para los pobres”, además añadió que “apostaremos fundamentalmente por lo que es nuestra vocación de mar, de campo, de turismo, salud para todos como un derecho prioritario; educación, combatiremos la violencia contra las mujeres, salarios dignos para los policías, y los abogados de oficio serán los mejores y los mejor pagados, serán motivo de orgullo y dignidad para defender a los más humildes y a los indígenas”. Como invitados acudieron Mario Delgado, presidente de Morena; Marcela Muñoz Martínez; ex directora de seguridad pública de la alcaldía Álvaro Obregón, y el diputado Gerardo Fernández Noroña, entre otros. FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM

Реакції після голосування за реформу електроенергії в Палаті депутатів продовжують з'являтися цього понеділка, 18 квітня, як це було у випадку федерального депутата Лейбористської партії (PT) Херардо Фернандеса Норонья, який іронізував ситуацію.

І справа в тому, що, незважаючи на те, що опозиція стверджувала, що виграла дебати минулої неділі, 17 квітня, петиста знущалася над виразом, що всі лідери коаліції Va Мексикою (PAN, PRI та PRD) під час прес-конференції, яку вони провели цього понеділка.

«Вони виглядають повними, повністю переможеними», - це були слова, з якими знущався законодавець Марко Кортес - лідер Партії національної дії (PAN) -, Алехандро Морено - лідер Інституційної революційної партії (PRI) - та Хесус Замбрано - лідер Партії демократичної революції (PRD) -.

Однак його точка на цьому не зупинилася, оскільки він продовжував свою сатиру і назвав паніки Нарко Кортес, PRI як Альгріто Морено, а Перредіст як Хесус Хортера.

El polémico diputado se burló de los líderes de la oposición (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

Фото, знущане федеральним депутатом, відбулося під час прес-конференції, запропонованої парламентською коаліцією Va por México, де вони оголосили, що відмовилися від сесії, на якій реформа до Закон про видобуток , який AMLO надіслав цього понеділка.

На цьому заході депутат PAN Сесілія Патрон зазначила, що три парламентські групи вирішили не бути в обговоренні, оскільки Національний рух регенерації (Морена) та його союзники не дозволили поглибленого обговорення .

Він також зазначив, що, з його точки зору, це була ініціатива, яка лише платила риториці федерального уряду, оскільки літій вже належить Мексиканській державі.

PAN, PRI y PRD ofrecieron conferencia de prensa (Foto: Twitter/@JorgeRoHe)

Тим часом Хорхе Ромеро Еррера, координатор лавки PAN в Сан-Лазаро, висловив своє невдоволення виступом вишневої партії, оскільки він звинуватив, що це помста , оскільки минулої неділі електрична реформа не була схвалена .

Однак у той час він оголосив, що в найближчі кілька днів коаліція подасть клопотання дати їм більше часу для оцінки пропозиції; однак цього не сталося.

«Правляча партія не перевершує свою поразку вчора в голосі #ReformaEléctrica, тому вона дає постріл з #LeyMinera. #VaXMéxico подасте суспензійний рух проти ініціативи, щоб мати час, щоб оцінити її», - написав Ромеро у своєму офіційному акаунті в Twitter.

Se aprobó la Reforma a la Ley Minera (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian) REUTERS

Як зазначалося, дії опозиції не могли бути здійснені, оскільки пропозиція АМЛО була швидко затверджена на пленарному засіданні Нижньої палати , коли вона досягла простої більшості.

При голосуванні 298 за, утримання 197 та нуль проти, мексиканська держава матиме унікальні повноваження розвідки, експлуатації, індустріалізації та цілісного використання літію.

Тепер, коли триває законодавчий процес, Палата депутатів обговорюватиме зарезервовані статті, а потім вони будуть направлені до Сенату Республіки , щоб ратифікувати цю ініціативу проектом указу.

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