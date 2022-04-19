«Вони не долають свою поразку»: депутати ПАН засудили швидкість голосування за Закон про видобуток AMLO

ХорхеРомеро Еррера, координатор лавиПартії національної дії (PAN) в Палаті депутатів, вибухнув проти парламентських груп Четвертої Трансформації за те, що затвердив Закон про видобуток без обговорення.

До того, як була затверджена ініціатива, надіслана президентом Андресом Мануелем Лопесом Обрадором (AMLO), ПАН у супроводі лідерів інституційної революції (PRI) та Демократичної революції (PRD) пояснила, що вони голосуватимуть відповідно до утримання через те, як був законодавчий процес представлені.

По тих же лініях паніста вказувала, що акція була своєрідною помстою з боку «правлячої партії», оскільки напередодні вони не отримали голосів, необхідних для проходження електричної реформи.

La oposición celebró que pasó la Reforma Eléctrica (Foto: REUTERS/Luis Cortés) REUTERS

На додаток до вищесказаного, він засудив, що і Морена, Лейбористська партія (PT), і Зелена екологічна партія Мексики (PVEM) не хотіли повністю ділитися думкою з рештою членів законодавчого органу LXV.

«Вони не хотіли повідомити нам цю думку, і незалежно від її сутності та змісту, вони помиляються, якщо думають, що в опозиції ми збираємось відповісти на примху, примху та час, який вони хочуть, так для початку», - сказала паніста ЗМІ.

AMLO mandó una propuesta para modificaciones a la Ley Minera (Foto: Facebook/Miguel Torruco Garza/Presidencia/Cuartoscuro.com)

Тим часом під час пленарного засідання та під час обговорення змін до Закону про видобуток корисних копалин законодавець Ануар Роберто Азар Фігероа зазначив , що, з точки зору синьо-білої партії, це зберегти волю однієї людини : Президента Республіки.

Крім того, під час виступу він постановив, що президент Мексики нібито дав зрозуміти, що якщо не може «перемогти» в законодавчій сфері, він хоче «вирвати» її.

Нарешті, він закликав законодавців 4Q не діяти як фанатики, а відстоювати свою роль популярних представників, якими вони є.

Santiago Creel también cuestionó las modificaciones a la Ley Minera (Foto: REUTERS/Luis Cortés) REUTERS

Ще одним критиком ситуації був віце-президент Ради директорів Палати депутатів Сантьяго Кріля, який поставив під сумнів різницю між реформою електроенергії та законом про видобуток корисних копалин .

Він зазначив, що в першому випадку це була дискусія, яка зайняла більше семи місяців; тоді як поправки цього дня не були пленарними або 24 годинами, тому він зазначив, що вони будуть змінами без будь-якого аналізу.

Нарешті, він зазначив, що дебати в Конгресі Союзу завжди повинні пройти процес дебатів та власних етапів; однак він повторив, що це неможливо, оскільки «Морена не хотіла обговорювати».

«З реформою електроенергії пройшло більше 7 місяців аналізу, і МОРЕНА не хотіла обговорювати. Тепер вони хочуть в швидкому шляху затвердити правову реформу без будь-якого аналізу. будь-які дебати повинні вимагати вивчення та дотримання законодавчих етапів»

La oposición cuestionó la forma en la que se llevó a cabo la discusión de la Reforma Eléctrica (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.com) Daniel Augusto

Нарешті, Сесілія Патрон, генеральний секретар ПАН, нагадала, що три опозиційні парламентські групи вирішили не бути в обговоренні, оскільки Національний рух регенерації (Морена) та його союзники не дозволили поглибленого обговорення.

Він також зазначив, що, з його точки зору, це була ініціатива, яка лише платила риториці федерального уряду, оскільки літій вже належить Мексиканській державі.

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