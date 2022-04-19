США пообіцяли більше не тестувати протисупутникові ракети

U.S. Vice President Kamala Harris departs from Vandenberg Space Force Base in Lompoc, California, U.S. April 18, 2022. REUTERS/Mike Blake

СполученіШтати пообіцяли в понеділок більше не тестувати протисупутникові ракети і закликали інші країни наслідувати цей приклад, критикуючи такі випробування, які Росія і Китай запустили в останні роки.

Заява віце-президента США Камала Харріс робить США першою країною в світі, яка заборонила такі випробування, які до цих пір провели кілька повноважень, щоб знищити власні супутники та пристрої в космосі.

«Ці випробування є необачними і безвідповідальними, і вони ставлять під загрозу багато речей, які ми робимо в космосі», - сказав Гарріс під час візиту на космічну базу Ванденберга в Каліфорнії.

«Ми будемо працювати з іншими країнами, щоб перетворити це на новий міжнародний стандарт, за відповідальну поведінку в космосі», - додав віце-президент.

Таким чином, Сполучені Штати мають на противагу Росії, яка минулого листопада, під час випробувань протисупутниковою ракетою, породила «небезпечні відходи», які ставлять Міжнародну космічну станцію (МКС) «під загрозу», потім НАТО засудив.

Base de la Fuerza Espacial en Vandenberg

За даними космічного командування США, в російському випробуванні було створено понад 1600 шматків сміття, які «тепер будуть орбітувати Землю роками, а то й десятиліттями», - заявив Харріс.

За оцінками Пентагону, ще є ще 2800 шматків сміття, створених черговим випробуванням протисупутникових ракет, яке Китай провів 15 років тому з метою знищення старого супутника погоди, додав віце-президент.

Росія, Китай, Індія та США - чотири країни світу, які поки що знищили власні супутники в випробуваннях такого типу.

Останній, проведений США, стався в 2008 році, коли він запустив тактичну ракету на американському супутнику шпигуна, який кидався на Землю і токсичні гази якого могли завдати шкоди населенню.

Уряд США підкреслив, що ці ризики для населення Землі відрізняють його випробування від тих Китаю і Росії, які він звинувачує у розробці такої технології, щоб приборкати прогрес Америки в космосі і, можливо, знищити американські супутники в майбутньому.

«Шматок космічного сміття розміром з баскетбольний баскетбол, подорожуючи на (швидкості) тисячі миль на годину, може знищити супутник. Навіть відходи розміром з піщинку можуть завдати серйозної шкоди», - підкреслив Гарріс в понеділок.

У 2019 році Сполучені Штати створили командування Пентагону, присвячене космічним операціям для протидії силі Китаю та Росії в цій галузі, яке все більше експертів розглядають як поле битви між великими державами.

(З інформацією від EFE)

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