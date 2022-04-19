Збройні сили України заявили, що Росія намагається отримати повний контроль над Донецькою та Луганською областями

Збройні сили України заявили у вівторок, що російські війська намагаються отримати «повний контроль» над Донецькою та Луганською областями на сході країни, після того, як президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок, що Москва розпочала свій масштабний наступ на Донбасі.
«Російський ворог намагається продовжити наступальні операції в Східній оперативній зоні для встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей, а також збереження сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом», - повідомили в Генштабі української армії.
«Основні зусилля противника зосереджені на порушенні оборонних сил українських військ у Луганській та Донецькій областях, а також на отриманні повного контролю над містом Маріуполь», - підкреслив він у повідомленні на своєму офіційному акаунті у Facebook.
Він також підкреслив, що «ракетні обстріли та бомбардування по цивільних об'єктах по всій Україні не припиняються» і вказав на «ескалацію» цих атак на заході країни в понеділок, коли на місто Львів зазнав нападу.
Збройні сили України також зазначили, що Москва «продовжує відправляти в Україну озброєння і військову техніку з центральних і східних областей Росії». «Разом з бойовими підрозділами переміщуйте опорні підрозділи», - сказали вони. У цих напрямках вони запевнили, що російські війська «розгортають логістичні центри та створюють польові бази для ремонту та ремонту пошкодженого обладнання».
З іншого боку, вони детально описали, що «російський ворог продовжує частково перекривати місто Харків» і додали, що «в районі Ізюма російський ворог проводить наступальні операції на західному березі річки Сіверський Донець».
Україна також засудила, що Білорусь «продовжує використовувати і залишати свою територію для бомбардувань проти української території та для завдань з визнання об'єктів на українській території». «Ми віримо у Збройні Сили України. Давайте переможемо разом. Слава Україні», - заклепував він.
Зеленський заявив у понеділок, що «російські війська почали битву за Донбас, яку так довго готували». «Значна кількість російських військ зосереджена на цьому наступі», - додав він.
«Неважливо, скільки російських військових привозять в район. Ми будемо продовжувати боротися і захищатися. Ми будемо продовжувати це робити щодня. Ми не збираємося здаватися і відмовлятися від чогось українського, але нам не потрібно нічого, що не є нашим», - сказав він.
(З інформацією від Europa Press)
ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: