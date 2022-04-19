Збройні сили України заявили, що Росія намагається отримати повний контроль над Донецькою та Луганською областями

Tanks of Ukrainian Armed Forces ride along a street in a village, as Russia's attack on Ukraine continues, in Donetsk Region, Ukraine April 18, 2022. REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Збройні сили України заявили у вівторок, що російські війська намагаються отримати «повний контроль» над Донецькою та Луганською областями на сході країни, після того, як президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок, що Москва розпочала свій масштабний наступ на Донбасі.

«Російський ворог намагається продовжити наступальні операції в Східній оперативній зоні для встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей, а також збереження сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом», - повідомили в Генштабі української армії.

«Основні зусилля противника зосереджені на порушенні оборонних сил українських військ у Луганській та Донецькій областях, а також на отриманні повного контролю над містом Маріуполь», - підкреслив він у повідомленні на своєму офіційному акаунті у Facebook.

Він також підкреслив, що «ракетні обстріли та бомбардування по цивільних об'єктах по всій Україні не припиняються» і вказав на «ескалацію» цих атак на заході країни в понеділок, коли на місто Львів зазнав нападу.

Збройні сили України також зазначили, що Москва «продовжує відправляти в Україну озброєння і військову техніку з центральних і східних областей Росії». «Разом з бойовими підрозділами переміщуйте опорні підрозділи», - сказали вони. У цих напрямках вони запевнили, що російські війська «розгортають логістичні центри та створюють польові бази для ремонту та ремонту пошкодженого обладнання».

З іншого боку, вони детально описали, що «російський ворог продовжує частково перекривати місто Харків» і додали, що «в районі Ізюма російський ворог проводить наступальні операції на західному березі річки Сіверський Донець».

Trabajadores de emergencia trasladan un cuerpo depués de los bombardeos rusos en Kharkiv REUTERS

Україна також засудила, що Білорусь «продовжує використовувати і залишати свою територію для бомбардувань проти української території та для завдань з визнання об'єктів на українській території». «Ми віримо у Збройні Сили України. Давайте переможемо разом. Слава Україні», - заклепував він.

Зеленський заявив у понеділок, що «російські війська почали битву за Донбас, яку так довго готували». «Значна кількість російських військ зосереджена на цьому наступі», - додав він.

«Неважливо, скільки російських військових привозять в район. Ми будемо продовжувати боротися і захищатися. Ми будемо продовжувати це робити щодня. Ми не збираємося здаватися і відмовлятися від чогось українського, але нам не потрібно нічого, що не є нашим», - сказав він.

(З інформацією від Europa Press)

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