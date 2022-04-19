Той час, коли Марібель Гвардія заважала Андресу Гарсії піти до в'язниці: «Я збирався вбити режисера»

МарібельГвардія та Андрес Гарсія мають давню дружбу , однак цей зв'язок був нещодавно поставив під сумнів, тому що актор запевнив, що деякий час важко працювати з актрисою Корони де лагрімас 2.

Пару тижнів тому Гарсія сказав Sale the Sun, що не все було медом на пластівцях зі своїм партнером.

«Вона мала ще одне уявлення про те, яким був цей кінобізнес, і у нас було кілька дискусій, тому що я вже знав більше, ніж вона, вона вже зняла 20 або 30 фільмів, вже зняла 4 або 5 і випустила сім чи вісім, тому, очевидно, вона знала більше (...) вонабула дуже красива, красива і все ще красива, але ви не можете дозволити гарний і красиві ті, що вони хочуть у фільмі або, чи не так? - сказав він.

Саме через це з цього приводу Марібель Гвардія не тільки скористалася можливістю поговорити про висловлювання Андреса, але й розповіла, як прихильні її стосунки з актором Привілеї любові були до того моменту, коли вона колись заважалаартисту здійснити вбивство.

Maribel Guardia tiene una amplia trayectoria (Foto: Cuartoscuro) Miguel Dimayuga | Miguel Dimayuga

В інтерв'ю для TVyNovelas актриса мильних опер, таких як Щаслива родина, Дівчина мого серця чи італійська дівчина приходить одружитися , сказала, що вона не вважає себе проблемною людиною і підкреслила, що її взаємодія з Гарсією завжди була дуже сердечною.

«Я ніколи не мав різниці з ним або кимось іншим, я не конфліктую, навпаки, коли ми працювали разом, він був джентльменом», -почав він.

У зв'язку з цим Марібель Гвардія сказала, що одного разу, коли вони обидва були в постановці трьох нерівних пар , вона втрутилася, щоб її друг не скоїв злочину.

«Насправді, як тільки ми були у виставі, він витягнув пістолет, він збирався вбити режисера! ,Але я став на шляху. Так, я божевільний і сказав: «Андрес!» І він відповів, що тільки я дозволив мені сказати йому речі, що я єдиний, і правда завжди була божественною зі мною», - сказав він.

El actor dijo cosas negativas de Maribel (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial)

Марібель також сказала, що вона дуже вдячна Андреса Гарсії і визнала, що він здається дуже привабливим чоловіком.

«Я дуже люблю його і поважаю його, Андрес був найкрасивішим чоловіком у Мексиці, і з тією посмішкою, яка говорить про те, що він хоче, це не має значення», - сказав він.

Що стосується тверджень, де вона була засуджена як конфліктна, відома жінка заглибилася в те, що це було неможливо, оскільки, коли хтось починає свою мистецьку кар'єру, вони не можуть мати такого ставлення.

La actriz dijo que no era conflictiva (Foto: EFE/Maribel Guardia)

«Це правильно (я добре ладнає з усіма) і тим більше в той час, коли я тільки починав, тому що з роками ви робите собі ім'я, ви знаєте людей і маєте можливість висловити свою думку, але коли ви починаєте кар'єру, ви навіть не можете відкрити рот», - сказав він.

Марібель Гвардія не виключила, що заяви Гарсії залишили її приголомшеною, але вона визначила пріоритети, скільки часу їм знадобилося, щоб знати один одного.

«Правда полягає в тому, що я був здивований тим, що він це сказав, але мені все одно, тому що я його дуже люблю , і я знаю, що хоча він має свій характер, він хороший, чудовий чоловік, і у мене є прекрасні спогади про нього», - сказав він.

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