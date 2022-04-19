Реакція пасажирів в США дізнатися про призупинення обов'язкового використання масок на літаках

Пілот літака інформує пасажирів про заходи, вжиті урядом США про ненормальне використання масок в аеропортах або літаках

Група пасажирів, які перебували на борту літака в США, була проінформована пілотом заходу, нещодавно проведеного федеральним суддею з тієї країни, в якій ліквідовано обов'язкове використання маски для запобігання зараженню COVID-19, як в аеропортах, так і в каютах літаків.

«Уряд Байдена оголошує, що адміністрація транспортної безпеки більше не накладає обов'язкове використання масок у всіх аеропортах США або на літаках», - сказав капітан літака всім присутнім.

Відразу ж реакція не змусилася чекати, і пасажири стали святкувати оплесками і криками святкування. Серед гаму чуєш, як людина вигукне: «Нарешті!» , В той час як деякі знімають маску всередині салону, а інші залишили її увімкнутою.

Федеральнийсуддя у Флориді скасував національний мандат носити маски, що охоплюють літаки та інші засоби громадського транспорту за перевищення повноважень чиновників охорони здоров'я США, в тому числі в умовах пандемії коронавірусу.

У понеділок рішення федерального окружного судді Кетрін Кімбол Мізель в Тампі, призначене колишнім президентом Дональдом Трампом, також заявило, що Центри з контролю та профілактики захворювань не виправдали своє рішення неналежним чином і не дотримувалися належних правил.

У своїй постанові на 59-сторінці Мізел сказала, що єдиним засобом правового захисту було взагалі перевизначити правило, оскільки неможливо було б припинити це для обмеженої групи людей, які виступали проти цього в судовому позові.

«Оскільки наша система не дозволяє агентствам діяти незаконно, навіть у гонитві за бажаними кінцями, суд визнає це незаконним і анулює мандат маски», - написав він.

Губернатор республіканців штату Флорида Рон ДеСантіс відсвяткував цей крок публікацією у своїх соціальних мережах.

«Чудово бачити, як федеральний суддя у Флориді дотримується закону та відхилив законопроект Байдена про обов'язкове носіння маски у транспорті. І співробітники авіакомпаній, і пасажири заслуговують на край цій біді», - сказав губернатор через свій акаунт у Twitter.

CDC нещодавно продовжив мандат маски , термін дії якого закінчився в понеділок, до 3 травня , щоб дозволити більше часу для вивчення omicron BA.2 субваріанта коронавірусу, який зараз відповідає за переважну більшість випадків у США.

Вимогамаски для мандрівників була предметом місяців лобіювання авіакомпаніями, які намагалися покласти їй край. Перевізники стверджували, що ефективні повітряні фільтри на сучасних літаках роблять передачу вірусу під час польоту дуже малоймовірною. Республіканці в Конгресі також боролися, щоб покласти край мандату.

Минулого тижня уряд президента Джо Байдена продовжив на два тижні національний порядок, який вимагає носіння маски в громадському транспорті, спостерігаючи за збільшенням випадків COVID-19.

Коли Адміністрація транспортної безпеки США (TSA), яка відповідає за забезпечення дотримання порядку на літаках, автобусах, поїздах та відповідних терміналах, продовжила вимогу минулого місяця, вона заявила, що CDC сподівається розробити більш гнучку стратегію заміни замовлення. національний.

Наказносити маску є найбільш помітним переживанням обмежень для контролю над пандемією і, можливо, найбільш суперечливим. Нещодавнє збільшення образливих, а іноді і насильницьких інцидентів на літаках було припинено суперечками щодо використання масок.

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