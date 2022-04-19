За оцінками МВФ, російська економіка скоротиться на 8,5 відсотка у 2022 році, а українська економіка - на 35 відсотків

FILE PHOTO: Customers queue in IKEA store, in Moscow, Russia, March 3, 2022. REUTERS/Staff/File Photo

Валовийвнутрішній продукт Росії (ВВП) під масовими санкціями з початку вторгнення наприкінці лютого скоротиться на 8,5% цього року, а Україна - на 35%,згідно з останніми економічними прогнозами МВФ, оприлюдненими у вівторок.

Ці показники становлять відповідно на 11,3 та 38,5 процентних пункту менше, ніж у січневих прогнозах, що дало Росії зростання на 2,8%, а Україні на 3,5% у 2022 році.

МВФ наголошує на невизначеності щодо прогнозів для України, оскільки «неможливо отримати точні дані про шкоду, заподіяну економіці». Але в умовах масової шкоди інфраструктурі та мільйонам переселенців організація попереджає, що скорочення буде «дуже сильним».

«Навіть якби незабаром війна закінчилася, загибель життя, руйнування фізичного капіталу і політ громадян сильно перешкоджали б господарській діяльності протягом багатьох років», - попередили автори доповіді.

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre camina cerca de un edificio residencial destruido durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria del sur de Mariúpol, Ucrania. 17 de abril de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

Що стосується Росії, то «торгово-фінансові санкції, в тому числі виключення деяких російських банків з міжнародної платіжної системи Swift і заборона доступу до активів центрального банку, матимуть великий вплив на російську економіку», - кажуть вони.

Після падіння на 60% рубль повернувся до рівнів, близьких до тих, що до вторгнення.

Але відхід іноземних компаній з Росії зачіпає багато галузей промисловості, таких як аеронавтика і повітряний транспорт, фінанси, IT-сектор і сільське господарство.

«Тому прогноз залишається похмурим», - оцінює МВФ.

Imagen de archivo. El logo del Fondo Monetario Internacional (FMI) es visto dentro de sus oficinas principales en Washington, EEUU. 9 de octubre de 2016. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo/File Photo REUTERS

Крім того, втрата довіри інвесторів призведе до значного падіння приватних інвестицій та споживання, яке може бути «частково компенсовано бюджетними витратами».

В результаті Фонд прогнозує різке скорочення російської економіки у 2022 році та подальше зниження ВВП близько 2,3% у 2023 році.

МВФ попереджає, що вплив може бути більшим, якби деякі економіки, такі як Німеччина, повинні були «відключитися» від російської енергетики. Німеччина імпортує велику кількість російського газу, вугілля та нафти.

Установа не робить прогнозів на 2023 рік для України з урахуванням ступеня невизначеності.

(З інформацією від AFP)

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