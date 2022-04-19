МАПА засудив, що загрози проти журналістів є постійними у Венесуелі

Las agresiones más frecuentes fueron la censura, la intimidación y las restricciones administrativas, según recoge un comunicado de la asociación, dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en medios. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Міжамериканськаасоціація преси (IAPA) заявила у вівторок, що за останні півроку у Венесуелі відбулися постійні рейди, погрози та переслідування журналістів, які розслідують справи про корупцію з боку високопосадовців режиму Чавіста.

МАПА зазначила у своєму проміжному звіті, який слід затвердити на засіданні середини року, що розпочалася сьогодні, що випадки фізичного насильства, загроз та нападів на журналістів, що охоплюють регіональні та місцеві вибори минулого листопада, також були додані поліцією та військовими органами «озброєні воєнізовані групи та організовані Урядом».

«Конфіскація об'єктів Ель Насьональсталася з нахабством судової системи, яка не має автономії від виконавчої влади. Судді дотримуються прямих вказівок Діосдадо Кабелло, переходячи будь-яку юридичну процедуру», - повідомили в організації.

Він також зазначив, що кримінальний позов проти венесуельських ЗМІ ніколи не досяг вироку і був зупинений на примирному слуханні, але «запобіжні заходи тривають через п'ять років».

«Цивільний судовий процес, який призвів до винагороди за компенсацію в розмірі 13 мільйонів доларів, проводився без кримінального вироку або обґрунтування неймовірної остаточної суми», - додав він.

Periodistas en la sala de prensa del periódico El Nacional de Venezuela (REUTERS/Manaure Quintero/Archivo) REUTERS

IAPA заявив, що дія армії, яка прийняла об'єкти з «довгим озброєнням і виселені всіх робітників, було зроблено без будь-якої юридичної або законної процедури».

«Оцінка (оцінка) цих об'єктів у 10 мільйонів доларів, щоб здати будівлю Кабелло, оскільки приватна власність була нерегулярною», - підкреслив він.

Він нагадав, що 7 лютого було доопрацьовано рішення штаб-квартири Ель-Насьональ Кабелло, яке було описано газетою як «нерегулярний та підпільний судовий аукціон», оскільки «плакати аукціону, на яких дата, час та мінімальна сума повинні бути публічно повідомлені для тих зацікавлені зробити свою пропозицію» і без присутності свідків.

Ще однією атакою, зафіксованою IAPA, було блокування «без судової підтримки, дискреційно та абсолютно довільно» медіа-порталів, таких як El Nacional, La Patillaта Efecto Cocuyo.

Це трапляється, продовжив він, доручивши телефонним компаніям здійснити блокаду, до якої входять транснаціональні компанії, такі як Telefónica, «які перекривають власні принципи непорушення прав людини».

У суботу виконавчий директор IAPA Рікардо Тротті запевнив EFE , що панорама свободи преси в Латинській Америці лише погіршилася, з «загостренням репресій» незалежної журналістики та «насильством» щодо журналістів.

За останні шість місяців ситуація зі свободою преси в регіоні «лише погіршилася», з низкою домінуючих рис останніх років, таких як «насильство над ЗМІ та вбивство та ув'язнення журналістів», - засудив Тротті.

(З інформацією від EFE)

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