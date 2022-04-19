Зелений еколог вигнав депутата, який проголосував проти реформи електроенергії

У понеділок, 18 квітня, партія зелених екологів Мексики ( PVEM ) вигнала Росіо Алексіса Гаміньо Гарсія , федерального депутата цієї організації, який проголосував проти електричної реформи президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора ( AMLO ).

Під час сесії в понеділок національне керівництво зеленої партії повідомило Раду директорів Палати депутатів про те, що законодавець більше не належить до її лавки. Проти цього Гаміньо Гарсія захищався в соціальних мережах і запевнив, що з ідеологічних причин він проголосував проти президентської ініціативи.

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